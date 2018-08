Jan Zach trifft Antonín Dvořák

Bad Mergentheim.„Böhmische Perlen“ heißt es am Samstag, 1. September um 18 Uhr in der Bad Mergentheimer Schlosskirche mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag und Dana Wichterlová, Oboe/Jaroslav Pelikán, Flöte.

Wer kennt heute noch Jan Zach? Der 1699 in Celákovice geborene Komponist wollte Organist am Veitsdom in Prag werden. Man ließ ihn aber nicht.

So verließ er die Stadt Richtung Westen und wurde Nachfolger von Johann Ondratschek am Hof von Johann Friedrich Karl von Ostein, des damaligen Erzbischofs von Mainz. Dort schuf er unter anderem ein Oboenkonzert in B-Dur, das die Festivalbesucher des Hohenloher Kultursommers am Samstag, 1. September, in der Schlosskirche von Bad Mergentheim hören können.

Zum Klingen bringen

In der Schlosskirche wird es, begleitet vom Kammerorchester des Nationaltheaters Prag, die tschechische Oboistin Dana Wichterlová zum Klingen bringen. Zusammen mit dem Flötisten Jaroslav Pelikán wird sie sich noch der Concertante für Flöte, Oboe und Streicher in F-Dur des gebürtigen Pragers Ignaz Moscheles annehmen. Von Pelikán selbst wird außerdem ein Flötenkonzert in f-Moll zu hören sein.

Frühe Streicherserenade

Den Reigen mit Kompositionen böhmischer wie tschechischer Komponisten rundet Antonin Dvořáks E-Dur-Streicherserenade op. 22 ab. Er schrieb seine Komposition 1875, zu einer Zeit, als er selbst noch völlig unbekannt war.

Am 10. Dezember 1876 wurde das Werk von den Streichern des tschechischen wie des deutschen Theaters in Prag unter der Leitung von Adolf Čech uraufgeführt - und im Jahr darauf einem Gesuch um ein Künstlerstipendium beigefügt, das von keinem Geringeren als dem damaligen Wiener Kritikerpapst positiv beschieden wurde.

Ergänzt werden die Werke von der Ouvertüre zu Händels Oper „Alcina“ und Ottorino Respighis 1901 komponierter „Aria“ für Streicher. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. ks

