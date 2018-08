Japaner lernen Kultur und Unternehmen kennen

Main-Tauber-Kreis.Beim Sportkreis Mergentheim waren im Rahmen des 20. Simultanaustauschs mit Japan acht Jugendliche mit Betreuern aus dem Land der aufgehenden Sonne zu Gast. Am ersten Tag stand nach dem Empfang im Rathaus in Bad Mergentheim der Begrüßungsabend an der Grillhütte in Bronn auf dem Programm.

Am nächsten Tag hieß Karsten Fuchs die japanischen Gäste mit ihren Gastfamilien bei ebm-papst willkommen. Die Gruppe erfuhr viel über die Entstehung, Produkte und Ausbildungsangebote des Unternehmens. Später diskutierten die Jugendlichen über Inklusion in ihren jeweiligen Herkunftsländern. Dabei stellte sich heraus, dass Deutschland bei diesem Thema Japan weit voraus ist.

Brauerei besichtigt

Am Nachmittag führte Klaus Wunderlich, der Seniorchef der Herbsthäuser Brauerei, die Gruppe durch sein Unternehmen. Am nächsten Tag stand Rothenburg ob der Tauber auf dem Programm.

Lukas Schäfer führte die Gruppe durch die Stadt. Neben der Stadtmauer und dem Marktplatz war das Weihnachtsdorf die größte Attraktion.

Später stand der Besuch des Freibades auf dem Plan. Am frühen Abend trafen sich alle auf der Minigolf-Anlage des TV Niederstetten.

Seit vielen Jahren wird beim Austausch gemeinsam gekocht. So trafen sich alle am darauffolgenden Tag im Landwirtschaftsamt, um unter Anleitung von Margit Balbach in der dortigen Küche ein typisches deutsches Menü zuzubereiten. Nach dem Essen ging es zum Wildpark. Den nächsten Tag verbrachten die Gäste in ihren Gastfamilien. Diese zeigten ihnen viele Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung und auch das gemeinsame Spielen kam nicht zu kurz.

Der Sport stand am folgenden Vormittag im Vordergrund. Sandra Eidel mit ihrem Team vom TSV Markelsheim nahm auf dem Sportplatz in Markelsheim das Deutsche Sportabzeichen ab. Am Abend war in der Turnhalle in Vorbachzimmern die fast schon traditionelle Sayonara-Party. Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach begrüßte die Gäste. Die Vorsitzende der Württembergischen Sportjugend Anne Köhler würdigte die Sportjugend Mergentheim für deren Bereitschaft, den Simultanaustausch nun schon zum 20. Mal zu organisieren, was nicht selbstverständlich sei. Der Ortsvorsteher von Vorbachzimmern Gerhard Hauf, der Vorsitzende des TSV Vorbachzimmern Steffen Reißenweber, der Sportkreisvorsitzende Volker Silberzahn und des Beauftragte des WSJ für den Simultanaustausch Udo Ziegler schlossen sich den Worten von Anne Köhler an und betonten in ihren Grußworten die Wichtigkeit des internationalen Austausches und lobten das große Engagement der Sportjugend Mergentheim.

Viel über den Weinbau im Taubertal erfuhren die Gäste von der Weinkönigin von Markelsheim, Constanze Schmitt. Die erfolgreichen Teilnehmer vom Vormittag, erhielten aus den Händen von Sandra Eidel ihr Sportabzeichen mit Urkunde. pm

