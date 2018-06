Jazz und Sinfonie locken am nächsten Mittwoch

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Musikprofilklassen 8 und 9 des DeutschordenGymnasiums geben am Mittwoch, 27. Juni, um 18.30 Uhr ein etwa einstündiges Konzert in der Aula. Nach Angaben der Schule werden die die Besucher auf eine musikgeschichtliche Reise vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert mitgenommen. Die Schüler der Musikprofilklassen haben Musik als Hauptfach gewählt. Alle Werke, die bei dem musikalischen Abend auf dem Programm stehen, sind Teil des Unterrichtsstoffes. Das Besondere ist, dass die im Unterricht besprochenen Werke auch selbst musiziert werden. So werden zum Beispiel ein Gregorianischer Choral gesungen und mittelalterliche Tänze getanzt.

Daneben werden zum Beispiel Teile aus Mozarts „Jupitersinfonie“ und seiner Oper „Die Entführung aus dem Serail“ präsentiert. Für Jazzfans gibt es Bluesimprovisationen, für Freunde der Popularmusik Musikvideos. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. pm