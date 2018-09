„Je mehr Menschen protestieren, desto eher verbessert sich etwas“

Bad Mergentheim.Amnesty International Bad Mergentheim wird am heutigen Samstag, 22. September, von 13 bis 19 Uhr beim „Fest der Kulturen“ in der Wandelhalle mit einem Informationsstand vertreten sein. Mit ihrem Einsatz für die Wahrung der Menschenrechte weltweit trägt die Menschenrechtsorganisation seit Jahrzehnten zum Frieden zwischen den Kulturen bei und fördert Toleranz und Verständnis füreinander.

Amnesty Bad Mergentheim wird über ihre Arbeit informieren und dabei das Schicksal der renommierten Physikerin und Journalistin Narges Mohammadi (46) in den Mittelpunkt stellen: Seit Anfang des Jahres betreut die Gruppe die iranische Menschenrechtlerin, ehemals Leiterin des Zentrums für Menschenrechte in Teheran, Kämpferin gegen die Todesstrafe, insbesondere gegen die Hinrichtung von Jugendlichen, engagiert im Nationalen Friedenskomitee für freie Wahlen. Die Liste ihres friedlichen Einsatzes für die Menschenrechte ist lang, ebenso auch die ihrer Verhaftungen, Haftverschonungen, erneuten Verhaftungen, von Prozessen und Verurteilungen seit 1998 wegen „Gefährdung der nationalen Sicherheit“, „Verschwörung gegen die nationale Sicherheit“, „Gründung einer illegalen Gruppe“ oder „Propaganda gegen den Staat“: Inzwischen hat sich ihre Haftzeit auf 16 Jahre summiert.

Narges Mohammadi muss sie im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis verbringen. Schwere gesundheitliche Probleme, unzureichende medizinische Behandlung und die Trennung von ihrer Familie – die beiden Kinder leben beim Vater in Frankreich – belasten sie zusätzlich.

Am Stand wird mit einer Petition an ihre Situation erinnert: Je mehr Menschen gegen die menschenrechtswidrige Behandlung einer mutigen Frau protestieren, desto eher ist eine Verbesserung ihrer Lage möglich. Die Gruppe sammelt noch Unterschriften bis Ende Oktober, ehe sie in den Iran gehen.

Zusätzlich am Stand: „Briefe gegen das Vergessen“ , eine weltweite monatliche Protest-Aktion von Amnesty International gegen schwere Menschenrechtsverletzungen, an der sich jeder beteiligen kann.

Im September setzen sich Tausende weltweit für die indische Menschenrechtlerin Salima Memcha ein, die gegen außergerichtliche Hinrichtungen durch Polizei und Paramilitärs kämpft, der auch ihr Ehemann zum Opfer fiel: Seit ihrer Forderung nach gerichtlicher Untersuchung der illegalen Exekutionen wird sie schikaniert, bedroht und verfolgt. ai

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018