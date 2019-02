Jede Menge Abfall eingesammelt

Bad Mergentheim.Sie ist eine „Traditionsveranstaltung“ des Fischereivereins Bad Mergentheim, die Tauberufer-Reinigungsaktion.

Am vergangenen Samstagmorgen trafen sich bei frostigen Temperaturen 36 Mitglieder am Alten Sportplatz in Igersheim. Dort wurden die jeweiligen Abschnitte eingeteilt; die Fischer gingen danach alleine oder in Zweiergruppen ans Werk. Wieder einmal staunten sie nicht schlecht, was verantwortungslose Zeitgenossen so alles am und im Wasser „entsorgen“. Glücklicherweise, und das kann nicht deutlich genug gesagt werden, gab es ja heuer kein Hochwasser – sonst wäre die aufgesammelte Abfallmenge sicherlich noch weit höher gewesen. Auch so blieb viel zu tun, mehrere Anhänger waren nötig, den Müll an den Sammelpunkten aufzunehmen und zur fachgerechten Entsorgung zu bringen.

Und es war nicht leicht, den zum Teil im Boden fest- oder am Ufer angefrorenen Abfall aufzusammeln. „Highlights“ der diesjährigen Tauberufer-Reinigungsaktion waren ein Fahrrad, Campingstühle, Bierbänke, ein Einkaufswagen, eine Bügelsäge, eine Decke, sowie Styropor- und Holzplatten beziehungsweise Möbelteile und einige Metallschilder. Daneben lasen die Fischer jede Menge Konservengläser, Flaschen und Scherben auf, dazu wurde reichlichst Plastikmüll wie Joghurtbecher, Tüten und Folien(-reste) vom Ufer aufgelesen oder aus dem Wasser geholt. Auch Einweggrills, Papierfetzen, Zeitungen und Zeitschriften sowie Kartons füllten die mitgeführten Müllsäcke.

Zwar ist es für die Angler immer wieder unverständlich, warum die Tauber und andere Gewässer als Müllkippe benutzt werden, dennoch waren die Helfer laut Pressemitteilung am Ende froh, an diesem Tag der Umwelt einen Gefallen getan zu haben. fv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019