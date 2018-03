Jede Menge Müll eingesammelt

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Tauberufer-Reinigung ist ein jährlicher Programmpunkt im Terminkalender des Fischereivereins Bad Mergentheim, und auch am Wochenende hieß es wieder „Müll einsammeln“.

Entlang der Tauber-Strecken des Vereins – mit kleinen Unterbrechungen von Elpersheim bis Edelfingen – waren mehr als 35 Mitglieder am Vormittag unterwegs.

Und wieder fanden und bargen sie jede Menge Müll. „Es ist unglaublich, was die Leute alles in und an der Tauber abladen“, sagte einer der Müllmänner.