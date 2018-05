Jedes Blatt bringt Hoffnung

Anzeige

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich in Oberbalbach als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Wer nicht zur Aktion in Oberbalbach kommen kann, so Etzl, kann die Stäbchen auch ganz einfach im Internet unter https://www.dkms.de/de/spender-werden bestellen.

Thomas Etzl stellt bei der Aktion in Oberbalbach zwei Leinwände mit dem Bild eines Baums auf. „Wer sich registriert hat, ob bei der Aktion oder übers Internet, macht seinen Fingerabdruck als Blatt an einen Baum. „Es soll ein Zeichen sein, dass jedes Blatt neue Hoffnung bringt“, so seine Frau Julia. Die Bilder sollen in den Kliniken in Würzburg und in Malaga, wo die beiden Kinder behandelt werden, aufgehängt werden.

Ihre Fingerabdrücke an den zwei Bäumen können potenzielle Spender auch noch nach der Oberbalbacher Typisierungsaktion in Thomas Etzls Büro bei Leonhard Weiss in Bad Mergentheim, Wilhelm-Frank-Str. 61, hinterlassen.

„Jeder, der sich registriert hat, darf montags bis donnerstags von 7.30 bis 17 Uhr, freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr oder nach Absprache vorbeikommen“, so Thomas Etzl. Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt. tom

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.05.2018