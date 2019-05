Rot.Drei Kinder – Samuel Herold, Leonie Herold, Lenny Dietz – feierten gemeinsam das Fest der ersten heiligen Kommunion. In Begleitung der Musikkapelle Wachbach sind die Kommunikanten mit den Ministranden, ihren Eltern und Pfarrer Stolarczyk in die Kirche eingezogen. Der Gottesdienst wurde von dem Vorbereitungsteam, Pfarrer Bogdan Stolarczyk und der Gitarrengruppe aus Rot unter der Leitung von Edith Gerner festlich gestaltet. Die Vorbereitungszeit und der Gottesdienst standen unter dem Motto „Jesus segnet uns“. Dieser Tag wird bei allen Beteiligten in schöner Erinnerung bleiben. Bild: Kirche

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019