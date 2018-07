Johann Bauer löst ein Versprechen ein

Anzeige

Johann Bauer löste ein Versprechen ein und errichtet aus Dankbarkeit eine Gebetskapelle in Hachtel, die der Muttergottes geweiht ist.

Hachtel. Als Johann Bauer 1944 als 16-jähriger und einziges Kind seiner Eltern zur Wehrmacht eingezogen wurde, war nicht voraussehbar, ob er seine Heimat jemals wieder sehen würde. Nach Einsätzen in Polen und Tschechien geriet er beim Rückzug in der Nähe von Tangermünde in amerikanische Gefangenschaft. Wie Johann Bauer in seinen Ausführungen weiter vermerkte, hatte er hierbei noch Glück, da ihm bereits eine Stunde später die russische Gefangenschaft gedroht hätte.

Nachdem die Amerikaner viele ihrer Gefangenen, darunter auch Johann Bauer, an die Engländer übergeben hatte, wurde er Ende 1945 aus der Gefangenschaft entlassen und trat seine Heimreise an. Bereits damals war ihm bewusst, dass viele Soldaten, die gerne zu ihren Familien zurückgekehrt wären, dies nicht mehr tun konnten.