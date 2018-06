Jonas Albrecht macht das Triple perfekt

Anzeige

Als ältester Markelsheimer Sportler startet Karl Eidel in der Altersklasse der 70-Jährigen. Nach seinem Dreikampf aus Rope Skipping, Barrenturnen und einem 3000 Meter-Lauf, belegte er einen 15. Platz in seiner Altersklasse.

Gespannt sein durfte man auf die Leistungen von Jonas Albrecht in der Altersklasse der zwölf- bis 13-Jährigen. Jonas zeigte erneut einen fehlerfreien Wettkampf und verzeichnete nach seinem Sieg bei den Baden-Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften, seinen zweiten Sieg beim Turnfest in Weinheim. Einen weiteren Platz auf dem Siegerpodest im Wahlvierkampf sicherte sich bei den Frauen ab 20 Jahren Shamila Hübner. Nach einem sehr guten Wettkampf belegt sie am Ende Platz 3 bei über 180 Starterinnen.

Die weiteren Platzierungen der Markelsheimer Turner in ihren jeweiligen Altersklassen waren folgende: Philipp Betz (32. Platz), Peter Handrup (13.), Angelika Hübner (9.), Darian Hübner (14.), Jason Hübner (36.), Manjo Hübner (26.), Ramon Hübner (34.) und Valentin Oberndörfer (45.).

Als weiteren Wettkampf waren einige Markelsheimer Turner zu den Landesbestenkämpfen gemeldet. Für männliche Teilnehmer galt es hier, einen Kür-Sechskampf und für weibliche einen Kür-Vierkampf zu absolvieren.

Der Höhepunkt aus Markelsheimer Sicht war hier erneut der Auftritt von Jonas Albrecht. Sichtlich gezeichnet von bereits zwei anstrengenden Wettkampftagen, zeigte er doch erneut einen nahezu fehlerfreien Wettkampf und machte somit das Triple perfekt. Am Ende stand für Albrecht der dritte Sieg im dritten Wettkampf innerhalb von drei Tagen beim Turnfest in Weinheim zu buche.

Aber auch seine Vereinskameradin Shamila Hübner sorgte mit Platz 2 in ihrem Wettkampf nochmals für einen Paukenschlag und großen Jubel im Markelsheimer Team. Die weiteren Platzierungen sind: Vanessa Hofmann mit dem 11. Platz, Tatjana Schneider (19.) und Kristin Peyerl (31.).

Besonderer Wettkampf

Zum Abschluss stellte der TSV dann noch eine Mannschaft beim „Besonderen Wettkampf“. Hier mussten die Teilnehmer rund 400 Meter in einem Schlauchboot auf dem Waidsee zurücklegen. Anschließend mussten direkt vom Boot rund 200 Meter ans Ufer geschwommen werden, woran sich eine zwei Kilometer lange Laufstrecke anschloss. Insgesamt gingen hier 190 Teams an den Start. Erst zwei Tage nach Ende des Turnfestes wurde das Ergebnis dieses Wettkampfes veröffentlicht. Riesig war die Freude im Markelsheimer Lager, als die Nachricht die Runde machte, dass man einen nie erwarteten dritten Platz belegte TSV

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018