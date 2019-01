Journalist spricht über NSU-Prozess

Bad Mergentheim.Der Journalist und Medienwissenschaftler Tanjev Schultz ist am 21. Januar um 19.30 Uhr zu Gast im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim. Er wird einen Vortrag halten über den Terror des so genannten Nationalsozialistischen Untergrunds und das Versagen des Rechtsstaates. Am 6. Mai 2013 begann in München der größte Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Am 11. Juli 2018 wurde das Urteil gesprochen. Eine Frau und vier Männer werden beschuldigt, die Terrororganisation NSU gegründet oder unterstützt zu haben – eine rechtsradikale Gruppe, die zehn Menschen ermordet, drei Sprengstoffanschläge verübt, eine Brandstiftung und 15 Raubüberfälle begangen hat. Schultz, Annette Ramelsberger und Rainer Stadler gehören zu den wenigen Journalisten, die Zutritt zum Gerichtssaal hatten und die Verhandlung verfolgt haben. Aus ihren Mitschriften ist ein Protokoll entstanden, das in fünf Bänden erschienen ist. Schultz, inzwischen Professor an der Universität Mainz, hat zudem ein Buch über den „Nationalsozialistischen Untergrund“ veröffentlicht. Er stützt sich darin auf die Auswertung von Tausenden Aktenseiten, Zeugenaussagen und auf jahrelange eigene Recherchen. Anmeldung an gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de pm

