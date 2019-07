Jubelkonfirmation und Konfirmandenvorstellung

Bad Mergentheim.Im Sonntagsgottesdienst wurde laut einer Pressemitteilung gleich zweimal gefeiert: die Jubelkonfirmation all derjenigen, die vor 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren in der Bad Mergentheimer Schlosskirche konfirmiert wurden, und die Vorstellung der neuen Konfirmanden. Es war ein bewegender Gottesdienst für diejenigen, die sich nach so vielen Jahren wiedergesehen und sich auf die Bedeutung ihrer Konfirmation besonnen haben. Und es war aufregend für die neuen Konfirmanden, vor denen nun ein gemeinsames Konfirmandenjahr liegt. Am Ende dieses Konfirmandenjahres steht im Mai 2020 die Konfirmation. Nahezu 40 Jubilare waren in den Gottesdienst in die Schlosskirche gekommen. Über 40 Jugendliche haben sich in der Kurstadt zum Konfirmandenunterricht angemeldet. Mancher Jubilar wird sich beim Anblick der Jugendlichen daran zurückerinnert haben, wie das damals war, als er oder sie selbst so alt war. Es war ein Gottesdienst, gefeiert von Pfarrerin Regina Korn und Pfarrer Kraft, der die Generationen miteinander verbunden hat. Bild : Evangelische Kirchengemeinde

