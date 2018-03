Jubiläum war Höhepunkt in ereignisreichem Jahr

Anzeige

Es folgte eine Diashow zum Jubiläum mit Bildern von Jürgen Lott, Harald Strehle, Burkhard Kutschera sowie Stefan Sambeth. Dieser lobte in seinem Bericht, dass Gruppierungen innerhalb der Ortsgruppe Wanderungen sowie weitere Veranstaltungen anböten. Es gebe die Genusswanderer, die Junge Generation, die Nordic-Walking-Gruppe, die Seniorengruppe und den Seniorenstammtisch, den Helga Metzner initiiert hat und den es seit 10. Mai letzten Jahres gibt.

64 Kilometer Wegenetz der Ortsgruppe hat Wegewart Helmut Fischer ehrenamtlich betreut. Er erläuterte die optimierte Wegebeschilderung.

Im Zuge der Zertifizierung von Wanderwegen müssten rund 14 Kilometer Wanderwege umgelegt und zehn Kilometer neu angelegt werden. Das LGL (Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung) müsse neue Wanderkarten erstellen, diese werde es dann aber nicht mehr im Maßstab 1:35 000 geben.

Unterstützung von der Stadt

Die Stadt Bad Mergentheim habe den Verein letztes Jahr beim Erstellen einer Albvereins-Infotafel am Treppenaufgang vom Volksfestparkplatz zum Solymar finanziell unterstützt. Auf ihr findet man topographische Karten, Umgebungskarten und Texthinweise. Die Beschilderungen des Wegenetztes von Beckstein bis Igersheim sei von den Ortsgruppen der Umgebung übernommen worden. Sie diene als Vorbild für den „Leitfaden für Markierungen von Wanderwegen“ der SAV-Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart.

Wanderwart Burkhard Kutschera berichtete von 90 Wanderungen und Veranstaltungen. Hierbei erwanderten 696 Personen 772 Kilometer, soviel wie im Jahr 2016.

Besonders hervorzuheben sei die Nordic-Walking-Gruppe, die bei 44 Treffen mit insgesamt 228 Teilnehmern auf 276 gewalkte Kilometer kam. Auch das aktuelle Wanderjahr biete interessante Touren, die im Schaukasten sowie auf der Homepage nachzulesen seien. Höhepunkt werde der für den 20. Oktober geplante Ausflug zum Baumwipfelpfad Steigerwald in Ebrach sein.

Die aus derzeit zehn Familien bestehende Gruppe der Jungen Generation, die von Stefan Sambeth geleitet wird, bestehe aus 34 Personen mit drei Hunden. Ungefähr einmal im Monat begebe sie sich auf eine Wanderung, außerdem hat man eine Drei-Tages-Tour auf die Schwäbische Alb unternommen. Auch die Senioren erfreuten sich immer am ersten Donnerstag im Monat an ihren geselligen und kurzweiligen Wanderungen, geführt und gestaltet von Karin Löhr sowie Hanne Klein. Jeden zweiten Mittwoch im Monat trafen sich die Senioren zum Stammtisch im Café im Schloss, organisiert von Helga Metzner.

Solide Kassensituation

Naturschutzwart Karl Götz berichtete über verschiedene Aktivitäten mit Natur, Pflanzen und Tieren. Man nahm am Naturschutz-Tag des Burgberg-Tauber-Gaus im April in Hornhardt teil sowie an der Vogelstimmenführung im Erlenbachtal. Im September begab man sich auf Mitarbeiterausfahrt des Burgberg-Tauber-Gaues.

Kassenwartin Helga Metzner erläuterte die Finanzen der Ortsgruppe und bescheinigte eine solide Kassensituation, die durch die Rechnungsprüfer Jürgen Lott sowie Karl Hagelstein bestätigt wurde. Nach den offiziellen Berichten erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes, die Dr. Joachim Hübner vornahm.

Unter der Rubrik „Verschiedenes, Wünsche und Anträge“ berichtete Wanderwart Burkhard Kutschera, dass die Homepage der Ortsgruppe eine moderne Gestaltung erhalten habe. Zudem warb er für die am 3. Oktober geplante offizielle Eröffnung eines Kulturweges zwischen Tauberrettersheim (Bayern) und Schäftersheim (Baden-Württemberg) als Projekt der Universität Würzburg.

Zum Schluss wurden die nächsten Termine bekanntgegeben. Die Genusswanderer begeben sich „Auf zum Baschl nach Schönbühl“ am heutigen Samstag, 17. März. Treffpunkt ist am Parkplatz Seegartenstraße um 10 Uhr.

Auskünfte erteilt Wanderführer Harry Balzer unter Telefon 07931 / 47026. Die Junge Generation trifft sich am Sonntag 25. März um 13.30 Uhr am Parkplatz Lidl, Igersheimer Straße. Das Ziel der Hügeltour sind die Küchenschellen auf dem Edelfinger Geinhartsberg. Informationen hierzu beim Wanderführer Stefan Sambeth unter Telefon 07931 / 42028. sts

