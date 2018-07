Jubiläumsausgabe von „Kiss Me“ startet

Anzeige

„Kiss Me“ feiert Jubiläum: Zum zehnten Mal öffnet die Kinderspielstadt Bad Mergentheim am heutigen Montag ihre Tore.

BAD MERGENTHEIM. Längst ist „Kiss Me“ ein echter Hit bei den jungen Bewohnern. Das sieht man schon daran, dass es inzwischen doppelt so viele teilnehmende Kinder sind wie noch im Premieren-Jahr 2009. In diesem Sommer werden in der ersten Woche 298 Kinder und 61 Betreuer auf dem Schulgelände in der Au zusammenkommen, in der zweiten Woche sind es bislang 267 Kinder und 56 Betreuer.

Zum zehnten Mal

Das Erfolgskonzept bleibt auch bei der zehnten Ausgabe das gleiche: Die Kinder kommen, um das Leben der Erwachsenen auszuprobieren. Sie gehen arbeiten, verdienen Geld (Kiesel), zahlen Steuern und genießen die unzähligen Angebote der Spielstadt.