Jubiläumsfest Zeichen des guten Zusammenhalts

Der Musikverein Dainbach wurde stolze 70 Jahre alt. Dies galt es gebührend zu feiern. Gemeinsam mit den örtlichen Vereinen wurde das Fest zu einem weiteren Höhepunkt in der Gemeinde.

Dainbach. In seinem Grußwort anlässlich der 70-Jahr-Feier des Musikvereins Dainbach erinnerte der Vorsitzende und Dirigent Rudolf Müller an die Gründungszeit der Musikkapelle an Weihnachten 1946. Die Heimatvertriebenen Josef Pummer und Peter Klement spielten auf ihren mitgebrachten Flügelhörnern Weihnachtslieder in der Kirche. Dieses Ereignis war für die Dainbacher so eindrucksvoll, dass der Wunsch entstand, eine Musikkapelle zu gründen. Tatsächlich fand die Gründungsversammlung dann 1948 statt. Zu erwähnen sei, so Müller, Engelbert Behr, ein namhaftes Gründungsmitglied, dem die Dainbacher sehr viel zu verdanken haben. Sein musikalisches Erbe, so Müller weiter, werde bis auf den heutigen Tag weitergeführt. Nachdem die Musiker die Festbesucher unter der Dirigentschaft musikalisch begrüßt hatten, schritten Rudolf Müller und Klaus Wunderlich, Braumeister und Inhaber der Herbsthäuser Brauerei zum Bieranstich im Holzfass.

Die Dainbacher Power Girls gaben anschließend wie gewohnt alles und brachten tolle Choreografien auf den Asphalt. Bei einem Musical-Mix kam auch noch der Umziehstress am Straßenrand hinzu. In wechselnden Besetzungen boten sie Einlagen, dass nicht nur die Augen der Eltern glänzten.