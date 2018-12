Jubiläumskonzert war ein voller Erfolg

Das 50. Weihnachtskonzert der Musikkapelle Markelsheim bildete wieder den musikalischen Höhepunkt und Veranstaltungsabschluss der Kapelle zum Jahresende.

Markelsheim. Als man vor 50 Jahren dieses Konzert aus der Taufe hob, war nicht abzusehen, dass es auch ein halbes Jahrhundert danach nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat. Sechs Jahre nach dem Beginn der Serie übernahm der damalige Mitzwanziger Gerd Landkammer die Stelle des Dirigenten, womit er am vergangenen ersten Weihnachtsfeiertag zum 44. Mal den Taktstock bei diesem Konzert schwang. Er habe damit einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt, so die Vorsitzende Verena Hüttl in der Turn- und Festhalle.

In ihrem Grußwort würdigte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer die Musikkapelle als einen unverzichtbaren Aktivposten im Gemeindeleben, die mit diesem grandiosen Konzert alljährlich ihre Mitbürger beschenkt. Die Kapelle verkörpere mit ihrer Musik, ob im kirchlichen Bereich, bei diversen Ständchen und für den Wein- und Urlaubsort Markelsheim, im besten Sinne den Gedanken und das Gefühl für die dörfliche Gemeinschaft.

Das Jubiläumskonzert der Musikkapelle Markelsheim war ein voller Erfolg. Es zeichnete sich wieder aus durch niveauvolle Blasmusik mit teilweise hohem Schwierigkeitsgrad und Stücken, die in den vergangenen 50 Jahren zur Aufführung kamen. Und als die letzten Töne des Traditionsmarsches „Alte Kameraden“ verklungen waren, durften die Akteure auf der Bühne den verdienten Beifall der zufriedenen Zuhörer über sich ergehen lassen.

Durch das Programm führten traditionell die Akteure selbst, die den Zuhörern nebenbei auch noch so allerlei Interessantes über die einzelnen Musikstücke, deren Geschichte und Autoren näherbrachten. Und so begaben sich die Markelsheimer Musikanten mit ihren Gästen auf eine musikalische Weltreise, mit legendären Pop-, Film -, Opern- und Operetten- Klassikern, Hits der Blasmusik und der aktuellen Musikszene.

Das Potpourri „Frohe Weihnachtszeit“ zum Einstieg in das Konzert, und in diesem Arrangement übrigens im Jahre 1969 erstmals gespielt, war ein gelungener Ersatz für die wieder einmal fehlende weiße Pracht in der Natur. Der nachfolgende Titel „Jesus Christus Superstar“, eine Selection aus der gleichnamigen Rockoper, die von dem damals noch unbekannten Andrew Lloyd Webber komponiert und im Oktober 1971 in New York City uraufgeführt wurde, stellte dann schon hohe Anforderungen an die Musiker um Dirigent Gerd Landkammer, die alle Register ihrer spielerischen Möglichkeiten ziehen mussten.

Viel beklatscht auch ein Potpourri aus der „Zauberflöte“ der wohl erfolgreichsten, bekanntesten und auch letzten Oper des als Wunderkind bezeichneten Wolfgang Amadeus Mozart, die mit einem Finale Furioso endet. Sie wurde übrigens in den Jahren 2013 und ’14 in Bregenz aufgeführt, mit dem besten Besuch seit Gründung des dortigen Festivals.

Das Stück „In Love with a Bugle“, übersetzt „Verliebt in ein Horn“, war wie geschaffen für Benedikt Mika, der darin als Solist einmal mehr sein Können demonstrierte. Er streichelte geradezu die warmen und weichen Töne aus seinem Flügelhorns heraus, und brachte so den wunderbaren Charakter des Flügelhorns zur Geltung. Das anspruchsvolle Stück „Verdi – die schönsten Melodien aus seinen Werken“, unter anderem mit dem Triumphmarsch aus der Oper, dem Freiheitschor aus Nabucco, dem Trinklied aus La Traviata und Teilen aus der Oper Rigoletto, verlangte nicht nur erhöhten Einsatz des Dirigenten, sondern volle Konzentration der Musikanten, durch zahlreiche Takt- und Tonwechsel.

Mit der „Vajnorska Polka“, der wohl bekanntesten Polka des tschechischen Komponisten Karol Padivy, die auch der ungekrönte König der böhmischen Blasmusik Ernst Mosch in seinem Repertoire hatte, begleiteten die Markelsheimer Musikanten die Zuhörer in die Pause.

Für Gerd Landkammer muss die Anmoderation des „Florentiner Marsch“ wie Balsam in den Ohren geklungen haben, als er hörte wie im Jahre 1981 „der junge, gut aussehende und vor allem musikbegeisterte Jungdirigent, beim Studium von Noten an einem Novemberabend plötzlich die Noten des genannten Marsches in der Hand hielt, und ihn spontan mit ins damalige Programm aufnahm“. 37 Jahre später dirigierte er – laut Moderator immer noch gut aussehend – diesen mächtigen Marsch wieder mit „jugendlichem“ Elan.

Das Stück „Backdraft“, regte zum Nachdenken an. Denn der gleichnamige Film behandelt musikalisch die dramatischen Geschehnisse bei einem Großbrand in Chicago, der für zwei Feuerwehrmänner (zwei Brüder) verhängnisvoll endet.

Das Stück „Music“ von John Miles drückt das Gefühl „Musik ist meine erste Liebe, und sie wird meine Letzte sein“ des geborenen Engländers aus, der unter anderem auch schon Joe Cocker und Tina Turner als Keyboarder, Gitarrist und Duettpartner begleitete.

Mit dieser gespielten Liebeserklärung, sozusagen der „Liebeshymne“ des Abends, entführte die Musikkapelle die Zuhörer in die dramaturgische Welt der Musik von John Miles. Mit der Melodienfolge „Schwarzwaldmädel“ aus der gleichnamigen Oper von Leon Jessel, bog man beschwingt und temperamentvoll so ganz allmählich auf die Zielgerade des Konzerts ein.

Wer erinnert sich nicht an die dritte Deutsche Verfilmung aus dem Jahre 1950, mit den damaligen Top- Filmstars Sonja Ziemann und Rudolf Prack in den Hauptrollen.

Als vorläufigen Schlusspunkt des Konzerts bekamen die Zuhörer mit dem „Wolgalied“ nochmals Blasmusik der gehobenen Güteklasse zu hören. Das Stück handelt von einem einsamen Soldaten, der sich nach Liebe sehnt, es versetzt die Zuhörer gedanklich in die unendlichen Weiten von Russland. Es soll auch daran erinnern, dass sich gerade an Weihnachten viele Menschen nach Liebe und Geborgenheit sehnen.

Mit dem Markelsheimer Marsch, dem Radezky-Marsch und dem Marsch „Alte Kameraden“ endete dann ein hörenswertes Blasmusik-Konzert.

Und wer heuer nicht dabei sein konnte, der darf sich schon auf das kommende Jahr freuen, wenn der Musikverein Markelsheim am ersten Weihnachtsfeiertag wieder zum traditionellen und dann 51. Weihnachtskonzert einlädt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018