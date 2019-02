Jubilar auf zahlreichen Gebieten vorbildlich engagiert

Bad Mergentheim.„Tue Gutes und rede darüber“ – das ist nicht nur ein Weg, neue Vereinsmitglieder und potenzielle Spender zu gewinnen. Es ist vor allem ein Weg, die Welt aus persönlicher Überzeugung heraus ein bisschen besser zu machen. So ist Jubilar Helmut Wolf auf vielfältige Art und Weise seit seiner Jugend engagiert. Sein Rat ist bis heute gefragt, sein Wort hat vielerorts Gewicht. Doch hält sich der Markelsheimer, der bis heute beim Deutschen Roten Kreuz und im Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim aktiv ist, am liebsten im Hintergrund. Daher möchte der Caritas-Förderverein heute anlässlich des 65. Geburtstags von Helmut Wolf gratulieren und über die guten Taten des Geschäftsführers sprechen.

Bereits seit August 2015 hat der Markelsheimer nun das verantwortungsvolle Amt beim Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses inne. Seitdem wurde nicht nur eine neue Homepage und ein vereinseigener Facebook-Auftritt etabliert, auch war Helmut Wolf federführend daran beteiligt, seine beiden ehrenamtlichen Leidenschaften im neuesten Förderverein-Projekt miteinander zu verknüpfen: dem „Wunschmobil unterwegs“.

In Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Bad Mergentheim erfüllt ein speziell ausgestatteter DRK-Wagen schwerkranken Patienten der Palliativstation im Caritas-Krankenhaus in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch und bringt sie an ihren Lieblingsort in der Region. Als medizinisch-pflegerischer Betreuer ehrenamtlich mit auf Tour ist Helmut Wolf selbst.

Liebe zur Pflege entdeckt

Der hat bereits in jungen Jahren seine Liebe zu Medizin und Pflege entdeckt: Zu Schulzeiten kam er zum Jugendrotkreuz in seiner Geburtsstadt Creglingen. Der damalige Jugendleiter – selbst OP- und Anästhesiepfleger – habe ihn an den Wochenenden gelegentlich mit ins alte Kreiskrankenhaus Bad Mergentheim genommen. Was folgte, waren ein neunmonatiges Praktikum im Bereich OP/Anästhesie und von 1971 bis 1974 die Ausbildung an der Krankenpflegeschule des Caritas-Krankenhauses.

Mit Herz und Seele war Helmut Wolf bis zum Umzug des Kreiskrankenhauses ins Caritas als Anästhesie- und OP-/Ambulanzpfleger in der Chirurgie tätig. Zeitgleich bildete sich der Ehemann und zweifache Familienvater zur Stationsleitung, zum Praxisanleiter und Fachkrankenpfleger weiter.

Privat engagiert er sich bis heute im Präsidium des DRK-Kreisverbandes Bad Mergentheim und als DRK-Bereitschaftsleiter für den Ortsverein Markelsheim, seine Wahlheimat. Dorthin war er bereits zu Beginn der 80er-Jahre mit Ehefrau Carmen gezogen. Beide haben zwei Kinder und mittlerweile vier Enkel, mit denen sie viel Zeit verbringen.

Auch mit dem „Imker-Virus“ hat Helmut Wolf seine Familie zwischenzeitlich infiziert. Eine Leidenschaft, der er vor Jahren auf einer Tiermesse verfallen ist. Dabei hatte er eigentlich nur die DRK-Hundestaffel besuchen wollen.

Mit dem Umzug aus dem Kreis- ins Caritas-Krankenhaus beschloss Helmut Wolf, dass er künftig nicht nur praktisch arbeiten, sondern auch jungen Menschen den Pflegeberuf und seine Schwerpunkte näherbringen wollte. Zwischen 1989 und 1991 absolvierte er daher in Stuttgart ein Studium zum Lehrer für Pflegeberufe.

Fachweiterbildung aufgebaut

Wie er immer wieder betont, genoss er fortan den Mix aus Praxisanleitung auf den Stationen sowie Theorie in Aus-, Fort- und Weiterbildung. Im Caritas baute er die pflegerische Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivmedizin auf und organisierte gemeinsam mit DRK- und Caritas-Kollege Roland Göpfert sowie dem heutigen Leiter des Caritas-Bildungszentrums, Norbert Stolzenberger, den Aufbau zum MTS-Schulungszentrum. Das Manchester-Triage-System, kurz MTS, stellt sicher, dass eine hohe Behandlungsdringlichkeit der Notaufnahme-Patienten zuverlässig erkannt und an die zuständigen Ärzte kommuniziert wird.

Selbst nach dem Renteneintritt 2015 blieb Helmut Wolf dem Caritas mit Weiterbildungsangeboten und als Geschäftsführer des Fördervereins verbunden. Auch im DRK ist der engagierte Markelsheimer weiterhin aktiv. Neben all diesen Aufgaben frönt Helmut Wolf einer weiteren Leidenschaft, der Musik. Seit seiner Jugend spielte er Klarinette, später kam das Saxofon hinzu – beide Instrumente brachte er sich selbst bei. Seit elf Jahren spielt er nun in der BIZ-Connection, die – wie Helmut Wolf selbst – in diesem Jahr ein Jubiläum begeht, allerdings erst das 25. Und auch darüber wird man sicherlich sprechen – getreu dem Motto: „Tue Gutes und rede darüber.“ Die FN schleißen sich den Glückwünschen an. fckbm

