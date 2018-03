Jugendamt zieht in neue Räume um

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Außenstelle des Jugendamtes in Bad Mergentheim zieht am Donnerstag, 1., und Freitag, 2. März, in neue Räume um. Ab Montag, 5. März, ist die Jugendamts-Außenstelle im kreiseigenen Verwaltungsgebäude Wachbacher Straße 52 im Untergeschoss zu finden. Dort wurde der bisher vom Bildungsträger „Inab“ genutzte Bereich saniert und für eine Büronutzung eingerichtet.

In dem Gebäude sind auch eine Kfz-Zulassungsstelle sowie das Landwirtschafts- und das Veterinäramt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis untergebracht. Bisher war das Jugendamt nur wenige Schritte entfernt unter der Adresse „Zwischen den Bächen 47“ im Gebäude der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge zu finden. Das Gebäude wird in den kommenden Monaten kernsaniert und muss deshalb komplett geräumt werden.

Die bekannten Telefonnummern und Mail-Adressen bleiben auch nach dem Umzug erhalten. Während des Umzugs ist die Jugendamts-Außenstelle Bad Mergentheim in dringenden Angelegenheiten über die Hauptstelle in Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/82-5484 und 82-5467 erreichbar. Ansonsten ist die Außenstelle am Donnerstag und Freitag zur Gewährleistung eines reibungslosen Umzugs für Besucher geschlossen. lra