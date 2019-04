Jugendclub für die gute Sache

Bad Mergentheim.Wundervoll, wohltätig, Wildentierbach. Der etwa 455 Einwohner zählende Ortsteil von Niederstetten hat Einiges zu bieten – dafür mitverantwortlich ist der Jugendclub „Freizeit Derbe“. Der übergab nun 1000 Euro an das Projekt „Wunschmobil unterwegs“ des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses.

Der Wildentierbacher Verein gestaltet das öffentliche Leben im Ort mit Veranstaltungen wie Clubpartys oder Fußballturnieren bereits seit 1985 mit. Zum 11. Mal haben die aktuell 40 aktiven Mitglieder am ersten Adventswochenende den Derber Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck organisiert, dessen Erlös nun an das Krankenhaus geht.

„Wie immer war uns wichtig, dass Geld, das aus der Region kommt, auch in der Region bleibt“, berichtete der Vorsitzende Sebastian Mayer bei der Spendenübergabe. Und eine der Beisitzerinnen ergänzte: „Die Clubmitglieder engagieren sich jedes Jahr von Herzen an Bastelständen und Essenshütten, bei der Tombola und mit musikalischen Beiträgen. Da ist es selbstverständlich, dass wir an ein echtes Herzensprojekt spenden, das so viel Zwischenmenschlichkeit in den letzten Lebensstunden eines geliebten Angehörigen vermittelt.“

Als jüngstes Projekt des Caritas-Fördervereins bringt das „Wunschmobil unterwegs“ als Kooperationsprojekt mit dem Deutsche-Rote-Kreuz-Kreisverband Mergentheim schwerkranke Patienten in ihrer letzten Lebensphase noch einmal an ihren Lieblingsort in der Region. „Die Tour mit unserem Wunschmobil an einen besonderen Ort bedeutet für den Betroffenen, das Leben mit Angehörigen oder Freunden im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal zu erleben. In dieser schweren Zeit können so alle Beteiligten noch einmal zusammen glücklich sein. Und das ist es, was letztendlich wirklich zählt“, erklärte die Förderverein-Vorsitzende Maria-Regina Zohner. Daher freue sie sich ganz besonders, dass Wildentierbach sich so sehr für das Wunschmobil ins Zeug gelegt habe. „Gerade für junge Menschen ist so etwas heute nicht mehr selbstverständlich.“ Darüber freue man sich von Herzen. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019