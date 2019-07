Jugendmannschaften zeigten ihr Können

Wachbach.„Der SV Wachbach leistet eine vorbildliche Jugendarbeit, was nur noch wenige Vereine vorweisen können“, so die Worte des Bezirksvorsitzendem Ralf Bantel beim Festakt am vergangenen Wochenende. In die Tat umgesetzt haben dies wieder einmal mehr „Latte“ Daniel Krüger (Jugendleiter) und sein Team, die anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des SV Wachbach an drei Tagen Turniere mit insgesamt 64 teilnehmenden Jugendmannschaften organisiert haben.

Mit dem traditionellen Elfmeterturnier für Jedermann begannen die sportlichen Aktivitäten. Unter den 29 Teilnehmern war „Magic Maik“ aus Lermoos in Österreich mit 360 Kilometern der am weitesten angereiste Teilnehmer. Die Verbindung zu Lermoos rührt von Ausflügen der Wachbacher Jugendteams dorthin.

Mit zwölf (D-Jugend) und 13 (E-Jugend) Mannschaften startete die Turnierserie am Samstag. Bei der D-Jugend gewann der SV Mulfingen vor der SG Gommersdorf/Krautheim, SGM Weikersheim/Elpersheim und dem VfB Bad Mergentheim. Das E-Jugendturnier gewann Gastgeber SV Wachbach, auf den Plätzen folgte der TSV Hohebach, TSV Schrozberg und die DJK Bad Mergentheim.

Am Sonntag tummelten sich 33 Mannschaften der F-Jugend und Bambinis auf dem Sportgelände. „Das war ein überragendes Interesse, wir hatten ein ausverkauftes Haus, viele Eltern, Omas und Opas waren dabei“, so zweite Vorsitzender Wolfgang Tittl. Beim F-Jugendturnier setze sich der 1. FC Igersheim durch und gewann vor der SG Gommersdorf/Krautheim, dem SV Wachbach und dem TSV Röttingen.

105 Kinder waren am Montagnachmittag dabei, als es galt, an zehn Stationen seine Geschicklichkeit zu beweisen.

Die C-Jugend rundete das Sportprogramm am Dienstagabend ab. Sechs Team traten gegeneinander an, die ersten vier hießen am Ende 1. FC Igersheim 1 vor der SGM Markelsheim, dem TV Niederstetten 1 und dem TV Niederstetten 2.

„Wir sind sehr zufrieden“, zog Wolfgang Tittl sein Fazit der ereignisreichen Tage. Jugendleiter Daniel Krüger zeigte sich „überwältigt“ vom Erfolg der Jubiläumstage. rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019