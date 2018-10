Jugendsinfonieorchester musiziert

Bad Mergentheim.Ein Konzert des Jugendsinfonieorchesters der Rheinischen Musikschule Köln findet am Freitag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Es wird gemeinsam von seinem Gründer Egon-Joseph-Palmen sowie dessen Sohn Alvaro Palmen dirigiert und ist seit drei Jahrzehnten regelmäßiger Stammgast in Bad Mergentheim. Auch dieses Jahr bringen die knapp 100 Musiker im Alter von 13 bis 20 Jahren ein spannendes Programm mit. Zunächst wird Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“ erklingen, danach eine Suite aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet. Höhepunkt des Konzertes werden anlässlich des 100. Geburtstags Leonard Bernsteins (1918-1990) die „Sinfonischen Tänze“ aus seinem Musical „Westside Story“ sein. Viele Menschen in der Region sind seit vielen Jahren angetan von der hohen musikalischen Qualität des Orchesters und daher regelmäßige Zuhörer bei den Konzerten in Bad Mergentheim und Weikersheim. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Bild: Veranstalter

