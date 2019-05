Jung, frisch und dynamisch am Musizieren

Bad Mergentheim.Die Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal Boxberg unter der Leitung von Edgar Adelmann, veranstaltet am Samstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr, ein Konzert in der Wandelhalle. „Jung - Frisch - Dynamisch“, so lässt sich die Jugendkapelle wohl am besten charakterisieren. Die zirka 30 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren und ihr Dirigent verstehen es, ihre facettenreiche Musik mit Spaß und Freude ins Publikum zu transportieren. Es wird Eintritt erhoben. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark unter Telefon 07931 / 965225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Touristinformation am Marktplatz unter Telefon 07931 / 57-4820 sowie an der Abendkasse und unter www.bad-mergentheim.de. pm/Bild: Musikverein Umpfertal

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019