Junge, frische und dynamische Klänge

Anzeige

Bad Mergentheim.Zugunsten des Fördervereins „Kirche hilft Menschen“ gab die Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal im evangelischen Gemeindezentrum ein Benefizkonzert.

Jung, frisch und dynamisch war der Vortrag der 32 jungen Musiker im Alter von 13 bis 18 Jahren, die unter Leitung von Edgar Adelmann mit 14 verschiedenen Instrumenten auftraten.

Die rund 50 Besucher waren begeistert und entsprechend hoch war auch die Spendensumme. Daraus wird der gemeinnützige Förderverein „Kirche hilft Menschen“ unterstützt. Dieser unterstützt in Bad Mergentheim zwei wichtige soziale Aufgaben, die einer Vielzahl von Menschen zugutekommen. Gefördert wird die Arbeit der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, die Hilfe in sozialen Notlagen gibt, Schwangerschaftsberatung anbietet und auch den Tafelladen und den Kleiderladen in der Kurstadt betreibt. Mittel des Vereins kommen auch der Psychologischen Beratungsstelle des evangelischen Kirchenbezirks in Bad Mergentheim zugute, die sich in Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung engagiert und immer wieder auch Gruppen für Betroffene in schwierigen Lebenslagen anbietet.