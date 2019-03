Junge Menschen gewinnen

Bad Mergentheim.Der Kneipp-Verein traf sich zu seiner Jahreshauptversammlung im Hotel Central. Die Mitglieder zogen Bilanz, entlasteten den Vorstand, wählten neu und planten die nächsten Aktionen.

Die Vorsitzende Dr. Müller-Freiberg berichtete über die Kneipp-Challenge, die der Kneipp-Bund Landesverband Baden-Württemberg für dieses Jahr ausgerufen hat. Der Wettbewerb richtet sich an Klassen oder Projektgruppen mit Schülern im Alter von 10 bis 16 Jahren. Es winken Geldprämien von 500 bis 1000 Euro.

Gesundes Leben

Die Kneipp-Challenge soll eine Bühne bieten, um mehr junge Menschen für ein gesundes Leben zu gewinnen, das sich den fünf Elementen der Kneipp’schen Lehre ausrichtet: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Die Vorsitzende inspirierte die Mitglieder, in den örtlichen Schulen für die Challenge zu werben, alle Informationen findet man unter www.Kneipp-Challenge.de.

Gute Kassenlage

Die Mitgliederzahl des Bad Mergentheimer Vereines wächst leicht, aktuell beträgt sie 55, die Kassenlage ist gut; der Kneippbund in Baden-Württemberg zählt 8343 Mitglieder. Der lokale Verein war mit Veranstaltungen in der Stadt präsent, dies wird in 2019 fortgesetzt: „Wir sind glücklich, dass wir wieder mit der Kurverwaltung zusammenarbeiten und von Veronika Schneider vom Haus des Kurgastes angesprochen worden sind, weiterhin die Vorträge zu halten“, sagt Dr. Müller-Freiberg.

So stehen auf dem Programm: Bewegung mit dem Smovey, Wasseranwendungen, Gießübungen, Herzchakrameditation, Heilkräuter, Fastenwandern, Stress-Resilienz, Meditation.

Weitere Informationen hierzu findet man auf der Webseite des Vereins unter www.kneipp-verein-mgh.de. Das Jahresprogramm wird vom Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn im Mai gekrönt. geleistete Arbeit. Die Vorstandsmitglieder Stefan Pilz und Annette Pache wurden einstimmig entlastet und wiedergewählt.

Annette Pache legte im Laufe des Jahres ihr Amt als Schriftführerin nieder und wechselte in die Funktion der zweiten Vorsitzenden. Die Schriftführung übernahm kommissarisch Georg Möller, er kandidierte und wurde einstimmig in den Vorstand gewählt.

