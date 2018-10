Junge Musiker präsentieren sich voller Schwung

Bad Mergentheim.Anspruchsvolle Blasmusik mit dem Kinderblasorchester der Jugendmusikschule, dem Jugendblasorchester der Stadtkapelle und der Jugendkapelle Löffelstelzen erlebten nun zahlreiche Besucher eines Konzerts in der Wandelhalle.

Hubert Holzner, Leiter der Jugendmusikschule, wies darauf hin, dass die jungen Musiker teilweise erst seit zwei Jahren in der Musikausbildung sind. Die Zusammenarbeit zwischen der Jugendmusikschule und den Musikvereinen der Stadt und der Ortsteile zeige fruchtbare Ergebnisse. Das stellte das Kinderblasorchester anschließend mit dem „Cumberland-March“ von Ron Cowherd unter Beweis. Weiter ging es mit „Cabo Rico“ von Chuck Elledge und „Little Rock“ aus der Feder von James Ployhar. Alle drei Stücke wurden mit viel Applaus bedacht.

Im Anschluss betrat die Jugendkapelle Löffelstelzen mit ihrem Dirigenten und Jugendleiter Frank Mittnacht die Bühne. Mit 29 Jungmusikern beeindruckte das Orchesterschon optisch. Aber auch akustisch bewiesen die jungen Künstler, dass sie ihr Handwerk verstehen. Unter der sicheren Hand von Dirigent Mittnacht intonierten sie schwungvoll den „Raiders March“, um anschließend gefühlvoll den „Irish Dream“ vorzutragen. In seiner Moderation stellte Mittnacht nicht nur die einzelnen Musikstücke vor, sondern wies auch auf das hundertjährige Jubiläum der Löffelstelzer Blaskapelle im nächsten Jahr hin. Hier sollten sich die Freunde der Blasmusik das Datum 5. bis 7. Juli 2019 im Kalender vormerken, denn dann wird auf dem Berg ein großes Musikfest gefeiert, das seinen Höhepunkt mit einem „Bergfestival der Blasmusik“ am 6. Juli haben wird. Dass Musik nicht nur das Spielen eines Instrumentes ist, sondern interpretiert werden muss, wie Mittnacht ausführte, zeigten seine Jungmusiker anschließend bei „Rock my soul“ und der Titelmelodie aus dem Musical „The Phantom of the Opera“. Mit „Beauty and the Beast“ wäre der Schluss dieses Konzertteils erreicht gewesen, wenn die Zuhörer nicht so begeistert gewesen und eine Zugabe gefordert hätten. Diese gab die Löffelstelzer Jugendkapelle gerne mit „Pirates of the Caribbean“ .

Hohes Niveau

Schwungvoll ging es danach in den dritten Teil des Konzertes mit dem Jugendblasorchester der Stadtkapelle. Das hohe Niveau stellte die Formation unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Hubert Holzner gleich zu Beginn mit dem temperametvollen „Spoon River Saga“ von James Curnow unter Beweis. Charmant moderierte die Klarinettistin Selina Kurtisi durch diesen Teil des Konzertes und kündigte als nächstes Stück das von Kurt Rehfeld komponierte „Elefantenballett“ an. Das darin enthaltene Tuba-Solo spielte Timo Zieminski perfekt. Vom Klangkeller ging es anschließend mit dem Ohrwurm „Klarinettenmuckl“ in die höheren Register. Dabei war es eine Freude, dem jungen Klarinettenquartett mit Selina Kurtisi, Pia Hemmerich, Carlotta Peppel und Mariella Münig zuzuhören. Mit dem Stück „Carry On Wayward Son“ von der Rockgruppe Kansas wollte das Jugendblasorchester seinen Beitrag abschließen, kam aber nicht um eine Zugabe herum, da das Publikum begeisterten Beifall spendete. Mit „Dependence on Stage“ erfüllten die Nachwuchsmusiker souverän den Wunsch nach einer Zugabe. Zum Schluss des beeindruckenden Konzertes füllten dann alle drei Musikgruppen die Bühne und zeigten mit dem gemeinsam gespielten Stück „Olympic Spirit“ von John Williams, dass aus drei Einzelblasorchestern schnell ein mächtiger, harmonisch klingender Klangkörper werden kann. Dies war umso erstaunlicher, da, wie Hubert Holzner erläuterte, dieses Stück nur in einer gemeinsamen Anspielprobe eingeübt worden war. wm

