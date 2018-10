Junge Talente treten auf

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert ist am kommenden Donnerstag, 25. Oktober um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Auf dem Programm stehen Werke für Violine und Violoncello solo sowie Kammermusik für beide Instrumente von Johann Sebastian Bach, Eugène Ysaÿe, George Crumb und Maurice Ravel. Solisten sind die beiden Jungstars Roberta (Violine) und Richard (Violoncello) Verna aus Würzburg. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte frei.

Roberta Verna (geboren 1998) stammt begann das Violinspiel im Alter von fünf Jahren. Am Pre-College der Hochschule für Musik Würzburg studierte sie bei Max Speermann. Ihr offizielles Studium begann sie bei Prof. Daniel Daniel Gaede an der Hochschule für Musik in Nürnberg und seit Mai 2017 wird sie von Prof. Herwig Zack an der HfM Würzburg ausgebildet. Sie besuchte Meisterkurse und ist mehrfache erste Preisträgerin beim Wettbewerb „Jugend Musiziert auf Landes- und Bundesebene. International gewann sie zahlreiche weitere Wettbewerbe. Als Solistin trat sie unter anderem hervor mit der Thüringen Philharmonie, mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg und der Philharmonie Baden Baden. Außerdem war sie Konzertmeisterin des BLJO (Bayerischen Landesjugendorchester. Aufnahmen machte sie bei BR Klassik. Als Preisträgerin des 25. Wettbewerb des Deutschen Musikinstrumentenfonds spielt Roberta Verna eine Violine von Antonio Stradivari (Cremona 1703). Richard Verna (geboren 2001) erhielt seinen erste Cellounterricht bereits mit fünf Jahren bei Uwe Schachner. Einen Teil seiner Ausbildung absolvierte er bei Deanna Talens, Solocellistin des Mainfranken Theaters Würzburg. Meisterkurse folgten. 2010, 2013 und 2014, erzielte er den 1. Preis beim Wettbewerb Jugend musiziert im Regional- und Landeswettbewerb mit voller Punktzahl. Weitere Preise folgten. 2017 wurde ihm, der Kulturförderpreis der Stadt Würzburg verliehen. Beim Inge Murjahn Wettbewerb 2017 der Da Ponte Stiftung Darmstadt erspielte er einen 1. Preis. Richard Verna kann bereits auf eine rege Konzerttätigkeit als Solist zurückblicken. Als 14-Jähriger debütierte er beim Kissinger Winterzauber. 2015 wurde er vom Arbanassi music festival in Bulgarien eingeladen. Auch kammermusikalisch konnte er bei renommierten Festivals mit bedeutenden Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Als Preisträger des 25. und 26. Wettbewerbs des Deutschen Musikinstrumentenfonds in der Stiftung Musikleben spielt Richard Verna ein Violoncello von Jean Baptiste Lefebvre (Paris, um 1760). pm

