Junger Musiker gratuliert Carl Arnold zum 225. Geburtstag

Bad Mergentheim.Ein Sonderkonzert findet am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Es ist dem vor 225 Jahren, am 6. Mai 1894 geborenen Carl Arnold gewidmet. Solist des Abends ist der Jungstudent Frédéric Otterbach, Klavier, aus der Klasse Ulrike Goldbeck des Pre-College der Hochschule für Musik Würzburg.

Zur Aufführung gelangen Fantasien von Carl Arnold, Johannes Brahms, Frederic Chopin und Claude Debussy. Carl Arnold ist ein Komponist und Klaviervirtuose gewesen, der am 6. Mai 1794 in Neunkirchen (Mergentheim) im hinteren Gässle als uneheliches Kind einer Magd und dem Musiker Johann Gottfried Arnold geboren wurde.

Durch die Umstände der Zeit (deutsch-dänischer Krieg, 1848er Revolution) emigrierte er mit seiner Familie nach Christiania (heute Oslo) und wurde dort der Urvater der skandinavischen Musik. Nebenbei inspirierte er durch seine Kunst Musiker wie den bekannten Frederic Chopin, der wohl nicht so komponiert hätte, hätte er nicht Carl Arnold zum Vorbild gehabt.

Viele bekannte Komponisten und Musiker haben durch Arnolds Unterricht und Einsatz für die skandinavische nationale Musik Weltruhm erlangt. So zum Beispiel Edward Grieg, Johann Svendsen, Jan Sibelius, Nils Gade und viele andere. Noch heute zehren skandinavische Musiker von Arnolds hingebungsvollem Einsatz vor allem für die Klassiker Mozart und Beethoven und deren wegweisende Ideen. Eben diese jungen skandinavischen Musiker sind noch vom Arnoldschen Geist inspiriert und sind deshalb die Wegweiser aus der Moderne der Nachkriegszeit, einer Moderne, die sich in rein mechanistische Techniken verrannt und Melodie mit Harmonie verleugnet hat.

Ein weiterer Abend mit Werken von Carl Arnold bildet dann die offizielle Festveranstaltung zum 225. Geburtstag des Komponisten. Am Sonntag, 3. November, treffen sich voraussichtlich ab 18 Uhr standesgemäß norwegische und deutsche Künstler zu einem Galakonzert zu Ehren Arnolds im Deutschordensmuseum. Vorweg wird um 16 Uhr Harald Herresthal, der Verfasser eines sehr bedeutenden Buches mit dem Titel „Carl Arnold, ein europäischer Musiker des 19. Jahrhunderts“, einen Vortrag halten über diesen in unseren Breiten unbekannten, aber in Skandinavien sehr bekannten und hochgeschätzten Komponisten.

Nach einem kleinen skandinavischen Imbiss im Schloss um etwa 17 Uhr bitten dann ab 18 Uhr die norwegisch deutsche Starsängerin Isa Gericke, der norwegische Starpianist Thorleif Torgersen und das Streichquintett des Consortio Mozartiana unter Leitung von Volker Burkhart zu Arien, Liedern, Klavierwerken und dem Klaviersextett von Carl Arnold in den roten Saal des Deutschordensmuseums.

An diesem Abend im November soll laut Pressemitteilung auch – wenn alles nach Plan geht – die neu gegründete internationale Carl Arnold Gesellschaft vorgestellt werden, die das Projekt „Carl Arnold“ mit Rat und Tat unterstützt. Diese Gesellschaft ist offen für alle, die daran teilhaben wollen. Jeder, der gerne kulturelle Arbeit leistet und Mitglied der Gesellschaft werden will, ist willkommen.

Eine Gründungsveranstaltung wird demnächst erfolgen, die Presse wird darüber informieren. Informationen und Auskünfte gibt gerne Volker Burkhart unter Telefon 07931 / 9618768, oder per Handy unter 0173 / 3690557 oder per E-Mail carl-arnold-gesellschaft@gmx.de. vb

