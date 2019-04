Kämpferischer Einsatz

Apfelbach/Herrenzimmern.Vorstand Eberhardt Wendt begrüßte 48 Mitglieder der Spielvereinigung Apfelbach/Herrenzimern zur Jahreshauptversammlung. Mit einer Schweigeminute wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht, ehe die Tagesordnung verlesen wurde.

Schriftführer Joachim Ettwein blickte auf 2018 zurück und endete mit einem Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen und Ereignisse 2019. Zudem berichtete er über die grundsätzlichen Themen, die während der Vorstands- und Ausschusssitzungen behandelt werden. Kassier Thomas Scheidel berichtete von positiven Zahlen. Die Prüfer Andre Kemmer und Roland Melber bestätigten eine tadellose Führung.

Schafft man die Wende?

Abteilungsleiter Wendt gab einen Rückblick über die letzte Saison und hob noch einmal die außergewöhnlichen Verdienste des Trainerduos Tittl in den letzten Jahren hervor. Aktuell steckt die Spielvereinigung mitten im Abstiegskampf und muss in den nächsten Wochen versuchen, mit guter Trainingsarbeit die Wende zu schaffen. Wendt betonte jedoch den geschlossenen Rückhalt der Verantwortlichen für Trainer Lanig und die junge Mannschaft. Nach der von Ortsvorsteher Manfred Heinold durchgeführten, einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft stand die Neuwahl des Vorsitzenden an. Dabei wurde Eberhardt Wendt einstimmig in seinem Amt bestätigt. Er bedankte sich für das Vertrauen und die Unterstützung im vergangenen Jahr bei Arbeitseinsätzen, Veranstaltungen und an Spieltagen. In seinem Schlusswort gab er sich kämpferisch. Auch in der Saison 2019/2020 wolle er eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen. Anschließend stand noch die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder auf dem Programm. Bei dieser ist vor allem Marco Betz für 25 Jahre im Ehrenamt hervorzuheben. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019