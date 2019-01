Kaiser macht Orden zum Alleinherrscher

Vor 800 Jahren gründete der Deutsche Orden eine Niederlassung in Mergentheim. Mit der Stadterhebung 1340 erhielt der Orden diktatorische Gewalt.

Bad Mergentheim. Es gibt drei einschneidende Veränderungen in der Geschichte Bad Mergentheims, die direkt mit dem Deutschen Orden zusammenhängen und die Entwicklung der Stadt für Jahrhunderte geprägt haben.

Da ist zum einen das Jahr 1219, in dem der Deutsche Orden in Mergentheim Fuß fasste und den Grundstein für seine zukünftige Herrschaft über die Stadt legte. Es war aber nicht der Ritterorden selbst, der den Ort aus eigenen Kräften vereinnahmte, sondern es waren drei adelige Brüder aus dem benachbarten Hause Hohenlohe, die nach einem Kreuzzug der Rittergemeinschaft beitraten und ihre Burgen und ihren umfangreichen Grundbesitz in Mergentheim dem Orden schenkten, der dadurch eine seiner ältesten Komtureien, also Niederlassungen, im Reich gründen konnte.

Die zweite einschneidende Veränderung war wieder keine Machtübernahme durch den Orden, sondern eine Machtübertragung an den Orden. Und das geschah im Jahre 1340, als Kaiser Ludwig der Bayer dem Orden das Stadtrecht verlieh und ihn damit zum unumschränkten Herrscher machte.

Die dritte einschneidende Veränderung war dann im Jahr 1809, als Napoleon den Orden in allen Staaten des Rheinbundes auflöste und alle Güter und Domänen des Ordens mit der jeweiligen Domäne des Fürsten, in der sie sich befanden, vereinigte. Jetzt hatte der König von Württemberg freie Hand und konnte das Ordensgebiet in seiner Domäne besetzen und unterwerfen.

Ohne diese drei tiefen Einschnitte wäre die Geschichte Bad Mergentheims anders verlaufen. Und das neu angebrochene Jahr 2019 wäre kein Jubiläumsjahr geworden, in dem man sich rückbesinnt auf die Anfänge der Ordensherrschaft vor 800 Jahren in Mergentheim, die noch in einem Vortrag im Deutschordensmuseum am 13. Februar um 19 Uhr von der Historikerin Dr. Katharina Kemmer ausführlich dargelegt werden.

Freie Reichsstadt ade

Mehr noch als die Gründung der Kommende im Jahr 1219 hat die Verleihung des Stadtrechts an den Deutschen Orden dessen Herrschaftsgewalt über Mergentheim und die dazugehörigen Gebiete begründet und für Jahrhunderte gefestigt. Allein anhand der Stadtrechtsurkunde Kaiser Ludwig des Bayern für den Markt Mergentheim, ausgestellt in Nürnberg am 2. Juli 1340, lässt sich die Machtfülle ablesen, über die der Orden nach Belieben verfügen konnte. Die Entwicklung zu einer freien Reichsstadt war damit verbaut.

Gleich zu Beginn der Urkunde macht „Ludwig, von Gottes Gnaden Römischer Kaiser“, deutlich, dass die Brüder des Deutschen Ordens aufgrund ihres getreuen Dienstes, den sie dem Kaiser und dem Reich zukommen ließen, von nun an das Recht und die Gewalt haben, den Markt Mergentheim zu einer Stadt zu erheben, zu bebauen und mit Mauern, Türmen, Gräben und allem, was sie für nötig halten, zu befestigen.

Darüber hinaus wurde dem Orden die Gerichtsbarkeit übertragen. Sie lag nun in den Händen des Komturs des Deutschen Hauses zu Mergentheim oder seines Stellvertreters. Neben der Macht über die Justiz erhielt der Orden auch die Gewalt über städtische Angelegenheiten. Richter, Schöffen und Räte wurden vom Orden in ihre Ämter eingesetzt und entlassen. Gebote und Gesetze wurden von den Deutschherren erlassen. Ausdrücklich wurde in der Urkunde gesagt, dass die Bürger Mergentheims in den Ordensbrüdern ihre „rechte Herren“ zu erkennen haben und ihnen Untertan sein sollen.

Ohne Wissen des Ordens protestierten Bürger gegen den Verlust ihrer Rechte und zogen mit einer Klage vor den Kaiser, der sich schützend vor den Orden stellte und die Bevormundung sogar noch verschärfte. So durfte der städtische Rat nicht ohne den Komtur oder seinen Stellvertreter tagen und auch keine Steuern oder Abgaben ohne die Zustimmung des Ordens erheben.

Kleiner Trost für die Bürger

Mit der Verleihung des Stadtrechts an den Deutschen Orden wurden die Bürger zu Untertanen, denen es wahrscheinlich nur ein kleiner Trost war, dass „Ludowig von gots gnaden Römischer Keiser“ mit einer weiteren Urkunde am 4. September 1340 ihnen das Recht einräumte, den traditionellen Johannismarkt auf acht Tage zu verlängern und einen viertägigen Martinimarkt einzuführen, wobei allen Besuchern Sicherheit und freies Geleit gewährt werden sollte.

Diese Urkunde befindet sich im Original mit dem Siegel des Kaisers im Stadtarchiv.

Im Juli 1346 kam der Kaiser nach Mergentheim und war Gast des Deutschen Ordens bis zum 7. September. In diesem Jahr wurde mit dem Bau der Wolfgangsbrücke begonnen. Der ursprüngliche Text auf einem eingemauerten Stein am Brückengeländer soll laut Breitenbachscher Chronik so gelautet haben: „Anno Domini 1346 Kaiser Ludwig als wie er bei dem Deutschen Meister Wolframm ist gewest, da fing man die Brücken an, daß sie über die Tauber soll gen, von der Stadt des Deutschen Ordens, die unsere Herren sind, Gott helf uns alle am lezten End.“ Und da ist sie wieder, die Formel von den „Deutschen Herren“, und es klingt fast wie eine Hilferuf: „Gott helf uns alle am lezten End“.

