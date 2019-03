Kanaldeckel lagen auf der Straße

Bad Mergentheim.Mit einem Rettungswagen befuhr ein 20-Jähriger am vergangenen Samstag, 23. März, gegen 4.30 Uhr die Uhlandstraße beim Caritas-Krankenhaus. Er musste eine Vollbremsung einleiten um nicht mit einem, auf der Straße liegenden Kanaldeckel zu kollidieren.

Unbekannte hatten in der Uhlandstraße zwei Kanaldeckel aus den Schachtringen gewuchtet und in der Mitte der Straße abgelegt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim ermittelt nun wegen „Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr“ gegen Unbekannt und sucht hierzu noch Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim ist unter Telefon 07931 / 54990 erreichbar. pol

