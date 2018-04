Kein Ersatz für gefällte Obstbäume

Anzeige

Den Ausführungen in den Leserbriefen zu diesem Thema kann man nur zustimmen. Die Stellungnahme (Bericht FN/TZ vom 27. März) des Straßenbauamtes bzw. das Schweigen der Verantwortlichen sind ein Affront gegenüber dem Landschafts- und Naturschutz.

Naturbeobachter sind erschreckt über die seit ein paar Jahren alljährlich zunehmenden Rückschnitte bei Hecken und Gehölzen, die von Bauhöfen und Straßenmeistereien durchgeführt wurden. Auch die Deutsche Bahn trägt seit geraumer Zeit intensiv dazu bei.

Entlang den Bahngleisen wurden und werden kilometerweit Hecken entfernt. Speziell ist mir u. a. der Rückschnitt an der Bahnlinie Markelsheim – Elpersheim aufgefallen. Wo vor ein paar Jahren noch Heckenbrüter und hier vor allem die Nachtigall den Radler oder Wanderer mit ihrem Gesang begleiteten, herrscht heute Öde. Wer einmal zu Fuß oder mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter an einer dichten Hecke entlang gegangen bzw. gefahren ist , weiß, welchen Schutz diese bieten kann. Das gilt insgesamt auch für Fauna und Flora. Seit Jahren kann man im Frühjahr am Bauhof in Weikersheim die riesigen angehäuften Hackschnitzelberge sehen. Die Naturfreunde fragen sich, wer hat eigentlich nun Interesse und den Nutzen an der so massiv betriebenen angeblichen „Landschaftspflege“, wenn laut Aussage des Pressesprechers vom Landratsamt kein Geld zu verdienen ist. Die genannten Einnahmen von 4279 Euro für das Jahr 2017 stehen in keinem Verhältnis zu dem Aufwand (Personal- und Maschinenkosten), der hier betrieben wird! Diese Ausgaben werden leider verschwiegen.