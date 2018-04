Kein Helfer wird abgewiesen

Anzeige

Löffelstelzen.Die Freiwillige Feuerwehr, die Gruppe KAB/VKL, der katholische Frauenbund, die Ortsverwaltung und der Walldürner Wallfahrtsverein von Löffelstelzen haben für die Renovierung der Dreifaltigkeitskirche gemeinsam die stolze Summe von 4100 Euro gespendet.

Die Katholische Kirchengemeinde würdigte dies und alle anderen bereits eingegangenen Spenden. Die Bausumme, die anfangs bei rund 688 000 Euro lag ist, durch das Hinzukommen verschiedener Arbeiten, aktuell auf 1 037 000 Euro gestiegen.

Die Renovierungskosten sollen durch einen großen Anteil an Eigenleistungen gesenkt werden. Das Ziel ist, zirka zehn Prozent der Kosten in Eigenleistungen zu erbringen. Durch die große bisherige Unterstützung aus dem ganzen Ort kann dieses Ziel erreicht werden. Wer auf dem Bau mithelfen möchte, kann sich jederzeit bei Michael Müller oder Matthias Tremmel melden. Die Katholische Kirchengemeinde freute sich, von der Aktion Mensch eine zweite große Spende in Höhe von 5 000 Euro in Empfang zu nehmen. Diese Spende wird für den barrierefreien Zugang vom Parkplatz zum Friedhof verwendet. Aktion Mensch unterstützt dabei, Barrieren aller Art verschwinden zu lassen. Mit den Einnahmen aus ihrer Soziallotterie unterstützt die Aktion jeden Monat bis zu 1000 Projekte. pm