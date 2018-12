(K)ein Herz für Müllmarkenkäufer

Dienstag, 18. Dezember 2018. Ich bin am Rathaus Bad Mergentheim angekommen und hatte in der Nähe einen Parkplatz gefunden. 50 Cent Parkgebühren sollten genügen.

Es ist 9.25 Uhr, vor dem Rathaus, im Freien, steht eine Schlange von zehn Personen. Drei Grad plus, leichter Nieselregen. Der große Schalterraum ist leer, keine Kundschaft zu sehen. Warum stehen wir am Seiteneingang an? Ein Mann kommt aus der Tür: „ Zum Müllmarkenkauf in Mergentheim musst Du einen Tag Urlaub nehmen!“

9.35 Uhr, die Frau vor mir, mit dem Kind auf dem Arm, gibt genervt auf, ich rücke nach.

9.40 Uhr, eine Frau hinter mir bittet, dass man sie ins Gebäude lässt, ihr ist es kalt. Ich bitte die Schlange im Innenraum aufzurücken und wir sind drin! Jetzt sind noch 17 Personen vor mir. Ich sehe eine Verkaufsstelle, besetzt mit zwei Personen. Ein weiterer Mitarbeiter gibt die Rollen Gelber Sack aus und ist sehr bemüht, den Ablauf zu beschleunigen und zu unterstützen. Die Frau mit Kinderwagen bekommt berechtigter Weise Vorrang. Wie war noch mal die Hausnummer der Nachbarin für die die Müllmarken besorgt werden sollen? Das EC-Kartenlesegerät erkennt die Karte nicht, der Herr neben mir schnauft tief durch: „Kann man das nicht auch online verkaufen?“ Der Verkauf hat heute, am 18. Dezember erst begonnen, verbleiben für 2018 noch insgesamt sechs Werktage. Dieses Jahr sollen die Marken für 2019 schon ab 1. Januar aufgeklebt sein. Gibt es keine Übergangsfrist mehr? Es ist 10.05 Uhr, ich bin dran und verlasse das Rathaus um 10.08 Uhr. 43 Minuten für zwei Müllmarken und eine Rolle Gelber Sack. Die Schlange draußen ist noch länger geworden, der Regen stärker. Das geduldige Verhalten der Bad Mergentheimer ist bewundernswert. Ich stelle mir die Frage: Ist diese jährliche Mergentheimer Müllmarken-Rallye eine Frage der Geduld oder doch der Organisation?

10.12 Uhr ich bin an meinem Fahrzeug, die Parkzeit ist abgelaufen. Kein Knöllchen! Glück gehabt!

Liebe Stadtverwaltung, haben Sie ein Herz für Müllmarkenkäufer. Bitte 2019 besser werden!

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018