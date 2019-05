Kein regulärer Dienstbetrieb im Rathaus

BAD MERGENTHEIM.Wegen der umfangreichen Stimmen-Auszählung im Nachgang der Kommunalwahl gibt es bei der Stadt Bad Mergentheim am Montag, 27. Mai, keinen regulären Dienstbetrieb. Zudem teilt die Verwaltung mit, wann mit Ergebnissen für die verschiedenen Wahlen zu rechnen ist.

Nach der Europawahl und den Kommunalwahlen am Sonntag steht für die Verwaltungsmitarbeiter und Wahlhelfer die sorgfältige Auszählung aller Stimmen an. Die Europawahl wird noch in den Wahllokalen erfasst, anschließend die Kreistagswahl zentral im Neuen Rathaus. Am Montag werden dort dann auch die Ergebnisse der Gemeinderatswahl und der Ortschaftsratswahlen ermittelt.

Aus diesem Grund ist im Rathaus den ganzen Montag über kein regulärer Dienstbetrieb möglich und es können keine Anrufe entgegengenommen werden. Die Verwaltungszentrale am Bahnhofplatz ist aber jederzeit zugänglich, um die Öffentlichkeit der Auszählung herzustellen.

Komplett geschlossen bleiben die Verwaltungsstellen in den Ortsteilen. Tourist-Information, Volkshochschule und Jugendmusikschule sind von der Schließung nicht betroffen und haben regulär geöffnet.

Sobald Ergebnisse für die einzelnen Wahlen vorliegen, werden diese umgehend auf www.bad-mergentheim.de veröffentlich und sind dort direkt auf der Startseite verlinkt. Die Verwaltung bittet darum, von telefonischen Nachfragen nach Ergebnissen und Zwischenergebnissen abzusehen. Sie teilt aber mit, wann mit welchen Resultaten zu rechnen ist: Demnach kann das Ergebnis der Europawahl im Laufe des Sonntagabends eingesehen werden, die Bad Mergentheimer Ergebnisse der Kreistagswahl am sehr späten Sonntagabend oder im Laufe der Nacht auf Montag.

Der neue Gemeinderat wird voraussichtlich bis Montagnachmittag ermittelt sein, die Ortschaftsräte am Montagabend.

Abschließend weist die Verwaltung noch einmal darauf hin, dass das Wahllokal im Teilort Dainbach verlegt werden muss. Statt wie ursprünglich vorgesehen im Dorfgemeinschaftshaus findet die Wahl im Rathaus des Ortes statt.

An ausgewählten Wahllokalen finden zudem anonyme Nachwahlbefragungen zur Europawahl für die 18-Uhr-Prognose von „Infratest dimap“ für die ARD statt. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019