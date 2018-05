Keine Antworten auf ganz grundlegende Werte-Fragen und den „Sinn“

Anzeige

Einen Schwerpunkt setzte der Referent auf den Vormarsch der „künstlichen Intelligenz“. Hier sind wahrscheinlich die größten Umwälzungen zu erwarten: vom autonomen Fahren wird viel gesprochen, aber wird das „System“ in der Lage sein, im Augenblick einer schwierigen Abwägung die richtige Entscheidung zu treffen? Dass Teilbereiche einer Operation von einem Computer übernommen werden, gehöre längst nicht mehr in den Bereich der Science Fiction, genauso wie menschenleere Fabrikhallen. In Zukunft würden die Grenzen zwischen realer Welt und virtueller Welt für uns Menschen nicht mehr zu erkennen sein. Die digitale Transformation halte immer weiter Einzug in die klassischen Industrien.

Ängste ernst nehmen

Was Technologie sicher nicht kann, ist die Fragen nach den grundlegenden Werten und dem Sinn des Managements zu beantworten. Die Freiheit in den modernen Demokratien hänge auch von der Verantwortung ab, dass Führungskräfte und Manager nach ihrem eigenen moralischen Kompass handeln. Softwarefehler würden in Zukunft schwerwiegendere Folgen haben als beim Dieselskandal.

Wie werden sich die Einkommen der Menschen zusammensetzen, wenn die Maschinen die Arbeit für uns erledigen, wie werden in Zukunft die Sozialsysteme gespeist? Unter anderem an diesen Fragen entzündete sich eine rege Diskussion. Müssen in Zukunft die Maschinen für uns die Steuern bezahlen? Man müsse Verständnis haben, dass die aktuelle Entwicklung in der Arbeitswelt Ängste hervorruft. Ängste um die eigene Zukunft, aber auch Ängste um die demokratische Verfassung unserer Gesellschaft.

Einigkeit bestand in der Tatsache, dass der Mensch sich weiter über die Arbeit definieren werde. Noch so „intelligente“ Systeme würden nicht in der Lage sein, dem Menschen die Verantwortung abzunehmen. Nur: die Inhalte der Arbeit würden sich ändern, tendenziell würden eine hohe Zahl an Arbeitsplätze mit niedriger Qualifikation verloren gehen, andererseits steige die Zahl der Beschäftigungen mit einer hohen Qualifikation.

Hingegen machen einige Zukunftstendenzen Angst und führen zu der Frage, ob man in einer solchen „überdigitalisierten“ Welt leben möchte. pm

