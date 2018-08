Keine eigenen E-Sport-Teams geplant

Elektronischer Sport (E-Sport) ist auch in deutschen Vereinen auf dem Vormarsch. Eigene Abteilungen werden gegründet. Wir hakten in der Region dazu nach – und stießen auf Zurückhaltung.

Bad Mergentheim/Weikersheim. Nicht nur Fußball, Handball, Tennis oder Leichtathletik sind in der Welt des Sports und der Vereine beliebt, sondern immer mehr auch E-Sport, der elektronische Sport in der fiktiven Welt der Computerspiele wird immer stärker – auch in Deutschland – nachgefragt.

„E-Sport“ ist das professionelle Ausüben von Videospielen am Computer oder an der Konsole. Häufig werden dort auch Sportarten, wie Fußball („FIFA“), oder American Football („Madden NFL“) simuliert. Zu den momentan beliebtesten Spielen gehören unter anderem auch „Counter Strike“, „Dota 2“ und „League of Legends“ (alles Taktik- und/oder Kampfspiele). Viele begeistern sich dafür und tragen richtige Wettbewerbe und Meisterschaften inzwischen vor dem Bildschirm aus. Die Zahl der Fans wächst. Und es gibt teilweise hohe Gewinne. Anfang des Jahres gewann ein Berliner „Dota 2“-Spieler mit seinem Team „Liquid“ in den USA ein Preisgeld in Millionenhöhe.

Der E-Sport-Bund Deutschland (ESBD) unterstützt solche Spieler und kümmert sich um die Anerkennung des E-Sports in Deutschland. Er hat bislang 27 offizielle Mitgliedsvereine. Darunter befinden sich Amateure, aber auch professionelle Vereine wie „Alternate Attax“ aus Dresden.

Die „sportlichen“ Computerspiele entwickeln sich immer mehr zum „Breitensport“ und auch große Vereine wie beispielsweise der FC Schalke 04 mischen mit und haben bereits seit 2016 ihre eigene E-Sport-Mannschaft. Damit war man in Gelsenkirchen europaweit unter den Vorreitern und einer der ersten großen Fußballvereine, die eine solche Mannschaft aufstellten.

Doch auch kleinere Vereine in Deutschland haben bereits eine eigene E-Sports-Abteilung, wie zum Beispiel der TSV Oftersheim im Rhein-Neckar-Kreis.

Unsere Redaktion befragte nun Vereine in unserer Umgebung zum Thema „E-Sport“.

„Nichts geplant“

Peter Ruess, Vorsitzender des 1. FC Igersheim, hat sich zwar bis jetzt nur am Rande mit dem Thema E-Sport befasst, wie er erzählt, bislang plane man in Igersheim aber auch kein Angebot in diese Richtung. „Aktiv würde ich mich dafür nicht einsetzten“, antwortet er auf die Frage, eine E-Sport-Abteilung im FC einzuführen.

In einem Sportverein stünde eher die körperliche Bewegung im Vordergrund, so Ruess. Er fügt jedoch hinzu, dass man nie wisse was die Zukunft des Sports noch alles mit sich bringt.

Thomas Beiersdorf , Vorsitzender des TV Bad Mergentheim gibt an, dass man als „traditioneller Verein“ ebenfalls keine Pläne in die Richtung E-Sport habe. Er sagte jedoch auch, dass eine solche Abteilung denkbar sei, „wenn der Bedarf da wäre“.

Der Geschäftsführer des TSV Weikersheim, Walter Frick, hält aktuell wenig von einer E-Sport-Mannschaft im TSV, wie er unserer Zeitung auf Anfrage kurz und knapp mitteilte.

Diese drei großen Vereine der Region hegen also keine Pläne eigene E-Sport-Angebote in naher Zukunft zu unterbreiten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018