Bad Mergentheim.Am Wochenende hat sich im Wald des Trillbergs auf städtischer Gemarkung laut Stadtverwaltung „ein so genannter Erdbruch“ ereignet (unsere Zeitung berichtete bereits gestern darüber). Dazu teilt die Stadt nachträglich mit: „Dies ist zunächst ein ganz natürlicher Vorgang in einer freien Naturfläche, der durch unterirdische Hohlräume verursacht wird. Diese Hohlräume und entsprechende Erdbrüche gibt es in dem besagten Waldstück öfter.“

Der Erdbruch liegt einen halben Kilometer tief im Wald und nicht in der Nähe von Aufenthaltsbereichen, Feld- oder Spazierwegen. „Trotzdem besteht durch das entstandene Loch mit einer Tiefe von fünf bis sechs Metern selbstverständlich eine Unfallgefahr. Deshalb hat der städtische Bauhof die betreffende Stelle sofort nach Meldung des Ereignisses mit Bauzäunen komplett abgesperrt“, so Pressesprecher Carsten Müller.

Gestern hat das städtische Tiefbauamt Kontakt mit den Forst-Verantwortlichen aufgenommen. Müller dazu: „Dabei geht es darum, die Stelle dauerhaft zu sichern. Die Beratungen dazu sind noch nicht abgeschlossen, voraussichtlich wird es jedoch in den kommenden Wochen eine Auffüllung des entstandenen Loches geben. Um Missverständnissen vorzubeugen: Von der geologischen Beschaffenheit des Trillbergs geht keine Gefahr für Aufenthaltsbereiche, Feld- und Spazierwege oder gar Siedlungsbereiche aus.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019