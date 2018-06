Anzeige

Am Donnerstag, 17. Mai, berichtete die Presse über die Auftaktveranstaltung „Taubertäler Klimaschutzgipfel“ im Kursaal in Bad Mergentheim. Am Freitag, 18. Mai, erschienen zwei Leserbriefe zu diesem Thema. Norbert Patzner titelte: „Eine falsche Energiepolitik auf dem Rücken der Bevölkerung“. Steven Michelbach titelte: „Liebliches „Toscana Taubertal der Klimaschutz-Ilusion geopfert“.

Der ganze Vorgang sensationell. Beide Leserbriefschreiber sagten das Gegenteil, was einen Tag vorher die „Fachleute“ sagten. Ich selbst hatte den Termin nicht wahrnehmen können, eine Familienfeier kam dazwischen. Nun war ich richtig gespannt, was nun geschieht. Die „Fachleute“ hatten als Verstärkung sogar noch Sven Plöger vom Fernsehen geholt.

Nun, bis zum heutigen Tag geschah nichts. Keine Gegenwehr, keine Leserbriefe, auch nicht von mündigen Bürgern (gibt’s die noch?). Das hängt halt also auch mit „Nichtdemokratischem Verhalten“ unserer Verantwortlichen zusammen, die auf Leserbriefe grundsätzlich nicht eingehen. Anderst wird es aber, wenn sie durch Schweigen oder ignorieren bekunden, zugeben, dass eben das Wissen gar nicht vorhanden ist. Dann aber sollten sie keine Führungskräfte sein. An einen geleisteten Eid sollte eigentlich nicht erwähnt werden müssen.