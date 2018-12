Kilometerpauschale für Fahrzeuge gesenkt

Bad Mergentheim.Die Vorsitzende von „Taubermobil“ kann zum Jahresende Positives berichten: der vereinseigene Golf ist bereits gut 10 000 Kilometer im Carsharing unterwegs gewesen. Insgesamt wurden die drei Fahrzeuge über 200 Mal gebucht.

Die Vorstellung eines aktuellen Werbefaltblatts in der Vorweihnachtszeit kommt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt für alle, die gerade überlegen, ob sie sich auf einen finanziell und zeitlich aufwändigen Autokauf einlassen sollen, damit „unter dem Christbaum“ ein – nur selten benötigtes – Fahrzeug prangt bzw. ob der spritfressende (Zweit-) Wagen ersetzt wird.

Bei Carsharing Taubermobil finden Interessierte eine sehr gute, umweltschonende Alternative, bei der Kosten nur entstehen, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Ein interessantes Detail: Die steigenden Kraftstoffpreise der letzten Monate wurden nicht weitergegeben, im Gegenteil, im Sommer hat der Verein die Kilometerpauschale für seine Fahrzeuge um zwei Cent gesenkt und bleibt bei den neuen, günstigeren Tarifen. Die Ankündigung der landesweiten Einführung des neuen Baden-Württemberg-Tarifs mit zum Teil deutlich preiswerteren Fahrscheinen im öffentlichen Nahverkehr ab dem 9. Dezember ist da die genau passende Ergänzung.

So kann es auch in einer nicht dafür prädestinierten Region Wirklichkeit werden, dass die gewünschte Mobilität kostengünstig und umweltfreundlich im Verbund von Carsharing, Bus, Bahn, Fahrrad und Fußverkehr erreicht wird.

Noch vor zwei Jahren redete niemand im Main-Tauber-Kreis vom „Autoteilen“, das habe sich inzwischen deutlich verändert, freuen sich die Vertreter von „Taubermobil e.V.“.

Sie spüren, dass sie den Nerv der Zeit getroffen haben und berichten, dass nicht nur aus privaten, sondern ebenso aus öffentlichen Bereichen mehr und mehr Interesse besteht und Kooperationen ausgelotet würden. Dies bestärke darin, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und biete die Möglichkeit, Taubermobil weiter voranzubringen, auch in Richtung digitale Mobilität.

Mitglieder des Vorstands haben sich dazu bereits bundesweit mit anderen Vereinen ausgetauscht und suchen nun in Bad Mergentheim und Umgebung technisch Interessierte, die an der weiteren Umsetzung mitwirken möchten. Genauso willkommen ist natürlich eine Unterstützung in anderen Bereichen des Carsharing. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018