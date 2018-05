Kinder des goldenen Weinbarocks

Anzeige

Noch heute finden sich mehrere Träubelesbilder im Taubertal. Die Darstellungen richten sich nicht immer nach dem Gesetz der Schwerkraft.

Bad Mergentheim. Wohl die anmutigsten Weindenkmale des Taubertals stellen die Traubenstöcke oder Träubelesbilder dar. Bei diesem vollmundigen Fünfsilber wird der runde oder korkenzieherartig gewundene Schaft des Bildstocks von einer reliefartig herausgehauenen Rebe mit Blattwerk und Trauben umschlungen.

Träubelesbilder stehen am Fuß der Rebhänge, eingelassen in die Mauer eines Weinberges, an Häusern, Brücken oder Landstraßen.