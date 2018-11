Kinder jetzt anmelden

BAD MERGENTHEIM.Auch im Jahr 2019 bietet der Bad Mergentheimer Kinderhort in der Au wieder abwechslungsreiche Ferienprogramme an. Teilnehmen können Grundschulkinder mit Wohnsitz Bad Mergentheim im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Programme sind projektorientiert aufgebaut. Das bedeutet, dass die Aktivitäten und Aktionen werden gemeinsam von den Kindern und dem Hort-Team ausgewählt und gestaltet werden.

Ein zweites Frühstück und ein warmes Mittagessen werden ebenfalls angeboten.

Zu folgenden Zeiten finden die Ferienprogramme statt (die Kosten sind jeweils inklusive Verpflegung): Weihnachtsferien: 2. bis 4. Januar (drei Tage). Faschingsferien: 4. bis 8. März (fünf Tage). Osterferien: 15. bis 18. April (vier Tage). Pfingstferien: 11. bis 14. Juni (vier Tage). Sommerferien: 2. bis 6. September (fünf Tage).

Die Ferienprogramme beginnen täglich um 7.30 Uhr und enden um 15.30 Uhr. Eine schriftliche Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Ausschreibungen werden ab kommenden Montag, 5. November, in den Grundschulen der Stadt Bad Mergentheim und in der Lorenz-Fries-Schule verteilt. Weitere Informationen erteilt das Team des Kinderhortes in der Au, Telefon 07931 / 57-4025 (Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr). Der Anmelde-Bogen kann auch unter www.bad-mergentheim.de im Internet heruntergeladen werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018