Kinder-Knigge machte Spaß

Bad Mergentheim.Einen außergewöhnlichen Abend erlebten Eltern und Kinder: Unter Anleitung der Hotelfachfrau Michaela Schaffers genossen sie gemeinsam im Hotel „Das Schaffers“ ein leckeres Vier-Gänge-Menü und wurden gleichzeitig eingeführt in die hohe Kunst, sich an einem wunderschön gedeckten Tisch stilvoll zu verhalten.

Initiator war die Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber, die mit diesem besonderen Angebot aufmerksam machte auf den Wert guter Umgangsformen, zu denen auch Höflichkeit, Dankbarkeit und die Fähigkeit der Kommunikation bei Tisch gehören.

Der Abend begann mit einem alkoholfreien Aperitif und Michaela Schaffers stellte sich zunächst vor. Als gelernte Hotelfachfrau mit Berufserfahrung in vielen Hotels führt sie nun mit ihrem Mann den eigenen Betrieb in Bad Mergentheim. Als Mutter zweier Söhne war sie sofort begeistert von der Idee, einen Knigge-Workshop für Eltern und Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in ihrem Hotel zu gestalten. Die Kinder stellten sich kurz mit Name und Alter vor und nutzten von da an jede Gelegenheit ihre Fragen loszuwerden.

„Ein Aperitif-Glas hält man immer am Stiel“ – das war der erste von vielen Tipps, die Michaela Schaffers unterhaltsam und praktisch zugleich weitergab.

Passend zu jedem der vier Gänge , denen noch der Gruß aus der Küche vorgeschaltet war, weihte Michaela Schaffers in die Geheimnisse richtigen Benehmens bei Tisch ein. Was hat es mit der Serviette auf sich? Wie und wo lege ich sie ab, wenn jemand den Tisch kurz verlassen muss? Zwischen den einzelnen Gängen blieb den Kindern genügend Zeit, weitere Fragen zu stellen und sich natürlich mit den Tischnachbarn zu unterhalten. Auch das Verhalten gegenüber dem Servicepersonal und das Begleichen der Rechnung wurde von Schaffers angesprochen. Der Abend verstrich in Windeseile, weil es viel zu entdecken und viel zu genießen gab. Von der Vorspeise bis zum dekorativ gestalteten Dessert erfreuten sich Eltern und Kindern am geschmackvollen Essen, das Daniel Schaffers, der Küchenchef, mit seinem Team zubereitet hatte.

Am Ende des Abends stand der Dank, den Gardis Jacobus-Schoof für einen besonderen Abend aussprach und mit dem Überreichen eines Geschenks verband. Müde und glücklich verabschiedeten sich Eltern und Kinder und machten sich um viele Erfahrungen reicher auf den Heimweg. gjs

