Kinder staunen über Kirche

Bad Mergentheim.Ein wenig ehrfürchtig betraten die knapp 80 Kinder die Schlosskirche schon, um dort auf „Entdeckungstour“ zu gehen. Der würdevolle Raum beeindruckt allein durch seine Größe.

Gleich zu Beginn des Programms „Von Räumen, Farben und Engeln“ durfte eine „Kirchenraumerkundung“ vorgenommen werden. Um die Vielfalt der Eindrücke zu fokussieren, legte die Gruppe einen Schwerpunkt auf die Engelsdarstellungen – vor allem auf deren Art und Symbolik.

Daran schloss sich ein Erfahrungsaustausch an, in dem die Kinder ihre besonderen Orte und Entdeckungen mitteilen konnten. Die Seitenaltäre der Schlosskirche wurden anschließend untersucht; das Suchspiel „Schau genau“ half bei der Beobachtung. Mit Engelsdarstellungen auf Tafeln wurde danach eine kurze Kunst- und Kulturgeschichte erzählt, bevor sich der kreative Teil anschloss. Ein „Materialbuffet“ hielt Pappteile, Kleber, Farben und Pinsel bereit. Jedes Kind durfte dabei einen Engel gestalten. Ein Lied bildete den Abschluss der rund zweistündigen Entdeckungstour.

„Sehr originelle Anstriche“

Der Initiator des Programms, Spiel- und Theaterpädagoge Hans-Jürgen Hinnecke fasst seine Eindrücke folgendermaßen zusammen: „Die Kinder waren sehr interessiert bei der Sache. Aufmerksam haben sie den Raum erkundet und gaben differenziert Auskunft über ihre Beobachtungen in Bezug auf die Fragen ’Was ist das Schönste in der Kirche’ und ’Was ist wohl das Wichtigste in der Kirche’? Bei dem Spiel ’Schau genau’ haben sie sehr gut beim Betrachten des Deckengemäldes im Chorraum als Gruppe zusammengearbeitet.“ Außerdem: „Haben sie den Engeln sehr originelle Farbanstriche verpasst. Aus meiner Sicht war es ein rundum gelungenes Projekt.“

Eine gelungene Kooperation, ein ungewöhnliches, intensives Programm und hochzufriedene Kinder – das habe die Aktionswoche im Rückblick an Eindrücken hinterlassen.

Aspekte der Spiritualität des Deutschen Ordens sowie der barocken Baukunst konnten den Kindern mit diesem kreativen Angebot vermittelt werden.

Hans-Jürgen Hinnecke und Monika Krüger aus dem Arbeitskreis Museumspädagogik im Deutschordensmuseum hatten gemeinsam mit Heike Uibel das Angebot erdacht und ausgearbeitet. Es wurde im Jubiläumsjahr „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) Mergentheim“ in einer Aktionswoche in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde angeboten. dom

