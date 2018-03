Kinder tippen wie die Profis

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.An der Volkshochschule starten nach Ostern eine Reihe interessanter Kurse.

„Richtig fotografieren mit der Digitalkamera“ können Teilnehmer am 14. und 15. April (Samstag und Sonntag) lernen – jeweils in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr. Ab Dienstag, 24. April, heißt es an insgesamt acht Abenden „Klassische Musik – leicht zugänglich für alle“. Und ebenfalls „leicht gemacht“ lautet das Motto des Gitarrenkurses, der am 11. April startet und insgesamt zehn Mal Mittwochabends stattfindet.

An zwei Montagabenden findet der Einstiegskurs für Anwender „Apple iPad und iPhone“ statt, dessen Teilnehmer sich erstmals am 16. April treffen. Außerdem werden im April die englischen Kurse „Business English B1.1 sowie „E-Mail Writing B1.1“ angeboten. Ein Kompaktkurs „EDV-Orientierung“ findet an vier Terminen (wechselnde Wochentage) ab dem 13. April statt.