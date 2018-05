Kinder zwischen fünf und zwölf gestalten Lesebaum

Anzeige

Bad Mergentheim.„Geschichten unterm Lesebaum“ heißt ein Workshop im Rahmen des „Literatursommers“ der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim.

Der Workshop am 1. und 2. Juni, jeweils von 10 bis 15 Uhr, am Ende der Pfingstferien, ist für Kinder von fünf bis zwölf Jahren Die Kinder gestalten einen „Lesebaum“: Sie beschäftigen sich mit Geschichten, in denen ein Mädchen oder ein Junge die Hauptrolle spielen, und bearbeiten diese Geschichten kreativ.

Jeder Workshoptag beginnt gemeinsam mit einer Geschichte und dem Philosophieren und Theologisieren dazu. Danach geht es in Werkstattgruppen weiter: Druckwerkstatt, Figurentheater, Trickfilm, Gestalten des Lesebaums. Die Tage werden mit einer gemeinsamen Runde abgeschlossen. In einer Abschlussveranstaltung am Samstag, 2. Juni, von 15 bis 16 Uhr stellen die Kinder in einem moderierten Gespräch ihre Exponate vor. Umrahmt wird die Veranstaltung mit passenden Liedern und Musik. Die Veranstaltung steht nicht nur Eltern, Geschwistern und Großeltern, sondern auch Gemeindegliedern offen.