Kinderkirche als „Kids-Brunch“

Markelsheim/Elpersheim.Neue Wege geht die evangelische Gesamtkirchengemeinde Elpersheim-Markelsheim mit ihrer Kinderkirche. Künftig wird sie viermal jährlich samstags als „Kids-Brunch“ stattfinden. Diese „Kinderkirche in einer anderen Art“ soll, so informiert Pfarrer Horst-Frithjof Tschampel, dem Kindergottesdienst als wesentlichem Element des kirchlichen Lebens einen Neustart ermöglichen. Erstmals wird der Kids-Brunch am Samstag, 10. März, von 10 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Markelsheim stattfinden. Willkommen dazu sind alle Kinder aus Elpersheim und Markelsheim im Alter von vier bis zehn Jahren, gerne auch älter. Begonnen wird immer mit einem Frühstücks-Brunch, dann wird gespielt und gesungen. Pfarrer Horst-Frithjof Tschampel erzählt dazu eine biblische Geschichte. Wo es erwünscht ist, dürfen die Eltern eine Weile mit dabei sein. Der Kids-Brunch wird abwechselnd in Markelsheim und Elpersheim stattfinden. Mitzubringen ist nichts. Eine Anmeldung ist bezüglich der Vorbereitungen bis Mittwoch, 7. März, unter Telefon 07934 / 698 (Pfarramt) oder 07931 / 41400 (Rumm), per E-Mail unter „Pfarramt.Elperhseim@elkw.de“ erforderlich.