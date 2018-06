Kinderwunsch, künstliche Befruchtung und mehr beleuchtet

Anzeige

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Möglichkeiten der assistierten Reproduktion in Deutschland werden im Embryonen-Schutzgesetz beschrieben. Hier ist die deutsche Gesetzgebung im Vergleich zum europäischen Ausland verhältnismäßig restriktiv, so sind in Deutschland die Eizellenspende und die Leihmutterschaft gesetzlich verboten.

„Vernünftige Gründe“

Dass dies so ist, hat auch durchaus vernünftige Gründe, wenn man zum Beispiel von einer Mehrlingsschwangerschaft einer über 50-jährigen Frau hört, die in Fertilitätskliniken im osteuropäischen Ausland schwanger geworden ist. Ausführlich erklärt wurde auch die in Deutschland zugelassene Möglichkeit einer so genannten heterologischen Inseminationsbehandlung, bei der durch eine Samenspende auch eine Schwangerschaft für eine Frau in einer homosexuellen Beziehung möglich ist.

Des Weiteren wurde von Professor Zollner die aktuelle Situation des „social freezing“, dem Einfrieren unbefruchteter Eizellen, beschrieben. Zeichnen sich Lebenssituationen ab, die längerfristig eine Verwirklichung des Kinderwunsches in einer optimalen Lebensspanne vom 25. bis 35. Lebensjahr unwahrscheinlich machen, ist es sinnvoll, über das Einfrieren unbefruchteter Eizellen nachzudenken. Diesbezüglich führte Prof. Zollner aus, dass die Chancen für eine 36-Jährige schwanger zu werden nur bei 50 Prozent liegen, bei einer über 40-Jährigen nur bei fünf Prozent.

Ein weiterer Themenkomplex war die so genannte Pränatale Implantationsdiagnostik (PID), die mittlerweile auch in Deutschland bei schwerwiegenden Krankheitsverdachtsfällen angewandt werden darf und in jedem Einzelfall von einer Ethikkommission beurteilt werden muss.

In der anschließenden Diskussionsrunde, die der Frauenarzt Dr. Stefan Müller-Reiter aus Lauda moderierte, wurden insbesondere die Themen der Spätgebärenden im Zusammenhang mit „social freezing“ sowie der Kinderwunsch homosexueller Paare kontrovers diskutiert. Die damit verbundenen gesellschaftlichen und ethischen Fragen wurden erörtert. Insgesamt schätzt die Referentin die derzeit gültige Form des Embryonen-Schutzgesetzes in Deutschland als medizinisch ausreichend und verantwortungsvoll ein, da es durchaus bei einem „Fertilitätstourismus“ auch sehr negative Seiten in der assistierten Reproduktionsmedizin gibt.

Mit langanhaltendem Applaus bedankten sich die Zuhörer für den hochinteressanten Vortrag. fdp

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018