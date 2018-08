„Kiss Me“ auch im zehnten Jahr voller Energie

Anzeige

Bei der morgendlichen Bürgerversammlung hatte der OB bereits die rund 50 Helfer um die pädagogischen Leiter Kornelia Perleth und Stefan Rückert sowie die zahlreichen Sponsoren des ambitionierten Ferienprogramms der Stadt Bad Mergentheim in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Igersheim gewürdigt. Einige Sponsoren sind ebenfalls schon im zehnten Jahr dabei, zum Beispiel der Bad Mergentheimer Zustellstützpunkt der Deutschen Post, der neben dem Material für die Kiss-Me-Boten zum Jubiläum auch eigene Kiss-Me-Briefmarken gedruckt hat.

Handwerk und Medien

Überhaupt gibt es wieder eine große Vielfalt an Tätigkeiten. Mehr als 50 Berufsfelder in Behörden, beim Handwerk, in den Medien, in der Gastronomie oder bei Ordnungsdiensten hat das Arbeitsamt morgens abzudecken. Selbst ein Freizeit- und Unterhaltungssektor hat sich etabliert. Der besondere Clou, der auch nach Jahren noch fasziniert: All diese Tätigkeiten greifen ineinander, bauen aufeinander auf und brauchen einander. Eindrücklicher lässt sich kaum erleben, wie ein Gemeinwesen funktioniert. Selbst Steuern müssen hier bezahlt werden.

Und „Kiss Me“ steckt selbst bei tropischen Temperaturen voller Energie. Hier machen sich alle mit Eifer ans Werk, auf dass die Spielstadt funktioniert.

Nächste Woche werden noch einmal an die 300 Kinder die Kiss-Me-Bürgerschaft bilden. Einige sind auch in beiden Veranstaltungswochen dabei. Insgesamt werden 2018 rund 470 Kinder mitmachen.

Aktuelle Bilder, Filmbeiträge und Zeitungsberichte direkt aus der Kinderspielstadt können in den kommenden Tagen wieder online abgerufen werden. „Kiss Me – das Blog aus der Spielstadt“ ist direkt über die städtische Internetseite www.bad-mergentheim.de erreichbar. Eltern können täglich um 14.30 Uhr den „Elterngarten“ besuchen und bekommen dann Einblicke. Für Außenstehende öffnet die Spielstadt am Freitag, 10. August, um 14.30 Uhr ihre Türen und es werden exklusive Führungen angeboten. Denn eigentlich gilt: Für Erwachsene kein Zutritt. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.08.2018