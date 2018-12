Klangvolle Arien und Rezitative von renommierten Solisten

Bad Mergentheim.„Ohne Weihnachtsoratorium kein Weihnachten“. Unzähligen Musikfreunden und Menschen, die sich andächtig und klangvoll auf Weihnachten einstimmen möchten, geht es so. Zum Abschluss und für viele als Höhepunkt zahlreicher vorweihnachtlicher Konzerte führt der Chor Cappella Nova am vierten Advent um 16.30 Uhr in der Schlosskirche eines der beliebtesten kirchenmusikalischen Werke auf.

Unter der Leitung von Prof. Karl Rathgeber sind der Chor Cappella Nova, das Bachorchester Würzburg sowie die Solisten Franziska Bobe, (Sopran), Anneka Ulmer (Alt), Andreas Weller (Tenor) und Martin Schicketanz (Bass) zu hören. Auf dem Programm stehen die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach sowie seine Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“, BWV 62.

Klangvoll werden auch die Arien und Rezitative der renommierten Solisten sein. Die in Halberstadt geborene Sopranistin Franziska Bobe studierte Musik und Gesang an der Würzburger Hochschule. Im Bereich des Konzertgesangs hat sich die Sängerin ein breit gefächertes Repertoire erarbeitet, das von Alter Musik bis zur Musik der Gegenwart reicht. Ihre derzeitige solistische Tätigkeit wird von der Zusammenarbeit mit namhaften Dirigenten, wie Frieder Bernius und Jörg Straube, und mit Ensembles, wie dem Barockorchester Stuttgart, Stiftsbarock Stuttgart, Concerto Palatino, Musica Alta Ripa, und La Banda, geprägt.

Anneka Ulmer wurde in Stuttgart geboren und begann ihre musikalische Laufbahn im Kinderchor der Staatsoper Stuttgart.

Sie studierte in Dresden, Hannover und London. In Konzerten arbeitete sie mit dem Israel Philharmonic Orchestra, den Stuttgarter Philharmonikern, dem Stuttgarter Kammerorchester unter Dennis Russell Davies, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, dem Württembergischen Kammerorchester, den Stuttgarter Hymnus Chorknaben und den Berliner Symphonikern zusammen. Sie war bereits in der Berliner Philharmonie, dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt, dem Münchner Prinzregententheater, der Stuttgarter Liederhalle, dem Teatro del Sale in Florenz und in der Thomaskirche zu Leipzig zu hören.

Der Stuttgarter Tenor Andreas Weller begann sein Gesangsstudium bei Prof. Bruce Abel an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Weitere Studien führten ihn an die Hochschule für Musik und Theater nach Hamburg und an die Musikhochschulen in Lübeck und Zürich. Heute ist Weller ein international gefragter Oratoriensänger, der mit weltweit bekannten Dirigenten wie Frieder Bernius, Thomas Hengelbrock, Philippe Herreweghe, Ton Koopmann, Maasaaki Suzuki und Helmut Rilling auf der Konzertbühne steht.

Zwischen dem Chor Cappella Nova und Weller gibt es seit dem Jahr 2004 eine rege Zusammenarbeit, zuletzt bei der Aufführung der H-Moll-Messe im Jahr 2016.

Der Bariton Martin Schicketanz studierte im Diplomstudiengang und in der Lied- und Konzertklasse der Hochschule für Musik in Dresden bei Prof. Christiane Junghanns und Prof. Olaf Bär. Seine Engagements führten ihn auf das Menuhin Festival in Gstaad, die Bachwoche Ansbach, das Musikfest Stuttgart und die Telemann Festtage in Magdeburg. Schicketanz arbeitet mit namhaften Ensembles wie dem Collegium 1704, dem Collegium Marianum oder der Bachakademie Stuttgart zusammen.

Unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann wirkt Schicketanz bei der Gesamteinspielung der Werke von Heinrich Schütz mit. ccn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018