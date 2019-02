Kleine Programmierer

Bad Mergentheim.Algorithmen begleiten uns heutzutage in nahezu allen Lebenslagen und gewinnen in vielen Berufsfeldern zunehmend an Bedeutung.

Dank zahlreicher Sponsoren können die Schüler der Eduard-Mörike-Schule (EMS) Bad Mergentheim nun mit einem Klassensatz an realen Robotern die Arbeit mit Algorithmen üben. Sie lernen sie in eine geeignete Programmierumgebung zu integrieren und dabei Variablen und Grundbausteine zielorientiert anzuwenden. Darüber hinaus fördert das Schreiben von so genannten Codes das strukturierte Arbeiten und das logische Denken. Diese Fähigkeiten gewinnen für die berufliche Zukunft der Schüler zunehmend an Bedeutung. Zur Programmierung der Roboter verwenden sie Tablets, die seit mehreren Jahren an der EMS im Einsatz sind.

